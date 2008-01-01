Новый альбом STEELHEART выйдет осенью

STEELHEART выпустят новую работу, получившую название "Through Worlds Of Stardust", пятнадцатого сентября на Frontiers Music Srl. Первый сингл из этого диска, "Got Me Runnin'", доступен для прослушивания ниже.
Трек-лист:
01. Stream Line Savings
02. My Dirty Girl
03. Come Inside
04. My Word
05. You Got Me Twisted
06. Lips Of Rain
07. With Love We Live Again
08. Got Me Runnin'
09. My Freedom
10. I'm So In Love With You
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