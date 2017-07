17 июл 2017



Новый альбом STEELHEART выйдет осенью STEELHEART выпустят новую работу, получившую название "Through Worlds Of Stardust", пятнадцатого сентября на Frontiers Music Srl. Первый сингл из этого диска, "Got Me Runnin'", доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



01. Stream Line Savings

02. My Dirty Girl

03. Come Inside

04. My Word

05. You Got Me Twisted

06. Lips Of Rain

07. With Love We Live Again

08. Got Me Runnin'

09. My Freedom

10. I'm So In Love With You















