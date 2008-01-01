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*Steelheart*



17 июл 2017 : 		 Новый альбом STEELHEART выйдет осенью

2 ноя 2016 : 		 Новый альбом STEELHEART выйдет весной

24 июн 2011 : 		 Новый альбом STEELHEART выйдет в феврале

17 ноя 2010 : 		 Лидер STEELHEART записал кавер-версию Leonard'a Cohen'a

4 сен 2010 : 		 STEELHEART работают над новыми песнями

16 май 2010 : 		 Фронтмен STEELHEART присоединится к THE DOORS в турне

19 авг 2009 : 		 Кофе STEELHEART в продаже!

14 ноя 2008 : 		 STEELHEART опубликовали новое видео в сети

5 сен 2008 : 		 STEELHEART: выход нового альбома откладывается

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|||| 17 июл 2017

Новый альбом STEELHEART выйдет осенью

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STEELHEART выпустят новую работу, получившую название "Through Worlds Of Stardust", пятнадцатого сентября на Frontiers Music Srl. Первый сингл из этого диска, "Got Me Runnin'", доступен для прослушивания ниже.

Трек-лист:

01. Stream Line Savings
02. My Dirty Girl
03. Come Inside
04. My Word
05. You Got Me Twisted
06. Lips Of Rain
07. With Love We Live Again
08. Got Me Runnin'
09. My Freedom
10. I'm So In Love With You

STEELHEART To Release 'Through Worlds Of Stardust' Album In September






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