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RITCHIE BLACKMORE: «Я бы хотел сыграть один концерт с DEEP PURPLE » RITCHIE BLACKMORE в интервью Rock N Roll Reporter ответил на вопрос о возможности выйти на одну сцену с DEEP PURPLE:



«Я думаю, если они бы этим заинтересовались и наши расписания совпали, я был бы готов выйти на одно шоу — чисто из ностальгии. Но я не думаю, что DP это интересно. У них есть своя ниша, и они не занимаются подобным. Мы друзья, я двадцать лет занимаюсь музыкой, они двадцать лет занимаются своей музыкой, так что... Скорее всего, такого не будет. И, кроме того, менеджменту это не нравится, даже если идёт разговор про один концерт. Их менеджмент подобного не позволит, я уверен в этом».







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