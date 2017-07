сегодня



Кавер-версия PHIL COLLINS от IN THIS MOMENT IN THE MOMENT опубликовали видео с текстом на хит PHIL'a COLLINS'a “In The Air Tonight”, который будет включен в новую работу коллектива, "Ritual", выход которого намечен на 21 июля на Century Media.

























