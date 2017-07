сегодня



Тизер нового альбома LORD OF THE LOST LORD OF THE LOST опубликовали тизер к новому альбому "Swan Songs II", выход которого намечен на шестое октября на Napalm Records.



Трек-лист:



“Waiting For You To Die”

“Lighthouse”

“The Broken Ones”

“My Better Me”

“Ribcages”

“Wander In Sable”

“The Devil You Know”

“We Were Divine”

“From The Brink Of The Other World”

“Fall Asleep”











