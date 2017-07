сегодня



Новый альбом THE QUILL выйдет летом THE QUILL двадцать пятого августа на Metalville выпустят новую работу, записанную в оригинальном составе и получившую название "Born From Fire". Альбом будет доступен на виниле, CD и в цифровом варианте, а первый сингл выйдет одиннадцатого августа.



Трек-лист:



“Stone Believer”

“Snake Charmer Woman”

“Ghosthorse”

“Keep It Together”

“The Spirit And The Spark”

“Skull & Bones”

“Set Free Black Crow”

“Electrical Sons”

“Hollow Of Your Hand”

“Unchain Yourself”

“Revelation”

“Metamorphosis”









