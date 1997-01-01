Новый альбом THE QUILL выйдет летом

THE QUILL двадцать пятого августа на Metalville выпустят новую работу, записанную в оригинальном составе и получившую название "Born From Fire". Альбом будет доступен на виниле, CD и в цифровом варианте, а первый сингл выйдет одиннадцатого августа.
Трек-лист:
“Stone Believer”
“Snake Charmer Woman”
“Ghosthorse”
“Keep It Together”
“The Spirit And The Spark”
“Skull & Bones”
“Set Free Black Crow”
“Electrical Sons”
“Hollow Of Your Hand”
“Unchain Yourself”
“Revelation”
“Metamorphosis”
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