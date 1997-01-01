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*The Quill*



18 июл 2017 : 		 Новый альбом THE QUILL выйдет летом

6 янв 2014 : 		 Новое видео THE QUILL

21 июн 2013 : 		 Новое видео THE QUILL

4 мар 2013 : 		 Новый альбом THE QUILL выйдет в мае

17 май 2012 : 		 ROGER NILSSON вновь в THE QUILL

30 апр 2012 : 		 THE QUILL расстались с басистом

12 дек 2011 : 		 Новое видео THE QUILL

7 июл 2011 : 		 Новое видео THE QUILL

19 май 2011 : 		 Обложка нового альбома THE QUILL

8 май 2011 : 		 THE QUILL на METALVILLE

1 фев 2011 : 		 CHRIS LANEY будет сводить новый альбом THE QUILL

31 окт 2010 : 		 Две новые песни THE QUILL

14 сен 2010 : 		 Новая песня THE QUILL

31 авг 2010 : 		 THE QUILL возвращаются

28 янв 2009 : 		 THE QUILL все еще с нами!

23 ноя 2007 : 		 THE QUILL: готовы 10 песен для грядущего альбома

18 мар 2006 : 		 Сэмплы с нового альбома THE QUILL

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Новый альбом THE QUILL выйдет летом

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THE QUILL двадцать пятого августа на Metalville выпустят новую работу, записанную в оригинальном составе и получившую название "Born From Fire". Альбом будет доступен на виниле, CD и в цифровом варианте, а первый сингл выйдет одиннадцатого августа.

Трек-лист:

“Stone Believer”
“Snake Charmer Woman”
“Ghosthorse”
“Keep It Together”
“The Spirit And The Spark”
“Skull & Bones”
“Set Free Black Crow”
“Electrical Sons”
“Hollow Of Your Hand”
“Unchain Yourself”
“Revelation”
“Metamorphosis”

THE QUILL - Classic Lineup Returns With Born From Fire Album; August Release Scheduled



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