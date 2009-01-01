Профессиональное видео с выступления EPICA

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DVD EPICA выйдет в ноябре
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Участники EPICA ответили на вопросы поклонников
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Видео с выступления EPICA
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Предложение руки и сердца на концерте EPICA
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Видео с выступления EPICA
24 апр 2012
:
Новое видео EPICA
22 апр 2012
:
Вокалистке EPICA попали по лицу барабанной палочкой
15 апр 2012
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Новый басист EPICA пропустит европейские выступления из-за проблем со здоровьем
25 мар 2012
:
EPICA поменяли басиста
18 мар 2012
:
Видео полного концерта EPICA
15 мар 2012
:
Ошибка на последнем альбоме EPICA
11 мар 2012
:
Видео с выступления EPICA
4 мар 2012
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Новая песня EPICA
27 фев 2012
:
Пятый и шестой тизеры EPICA
17 фев 2012
:
Видео с текстом от EPICA
15 фев 2012
:
Фронтвумен EPICA о нелегальном скачивании музыки
13 фев 2012
:
Четвертый тизер EPICA
5 фев 2012
:
Третий тизер EPICA
3 фев 2012
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Новый цифровой сингл EPICA
29 янв 2012
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Второй тизер EPICA
22 янв 2012
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Новый тизер EPICA
17 янв 2012
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Новая песня EPICA
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EPICA представила новый трек
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:
EPICA начали запись
26 июл 2011
:
EPICA: Видео из студии
21 июл 2011
:
Новый альбом EPICA выйдет в марте
31 май 2011
:
Mark Jensen о новом альбоме EPICA
29 апр 2011
:
EPICA начнет запись летом
24 мар 2011
:
Видео с концерта EPICA
3 фев 2011
:
Видео с концертов EPICA
2 фев 2011
:
У клавишника EPICA родилась девочка
3 янв 2011
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EPICA: "Для нас 2010 был отличным"
30 ноя 2010
:
Видео с выступления EPICA
23 ноя 2010
:
Видео с выступления EPICA
6 ноя 2010
:
Видео с выступления EPICA
27 окт 2010
:
Вокалистка EPICA выступила вместе с REVAMP
17 окт 2010
:
EPICA исполнили "This Is The Time" на TV
13 окт 2010
:
EPICA о своем визите в Россию
10 окт 2010
:
Концертное видео EPICA
28 сен 2010
:
Новый сингл EPICA
26 июн 2010
:
Новое видео EPICA
4 апр 2010
:
EPICA снимут DVD в Бразилии
21 мар 2010
:
Тизер нового видео EPICA
15 фев 2010
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20 окт 2009
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EPICA получили награду фестиваля Metal Female Voices
16 окт 2009
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Акустическая версия "This Is The Time" от EPICA
12 окт 2009
:
EPICA исполнили две новых песни
4 окт 2009
:
Новый семпл EPICA
25 сен 2009
:
Новое видео группы EPICA
24 сен 2009
:
Новая песня EPICA
1 сен 2009
:
Второй тизер с нового альбома EPICA
21 авг 2009
:
Доступен тизер с нового альбома EPICA
7 авг 2009
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Участники EPICA и AFTER FOREVER в новом проекте
1 авг 2009
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Профессиональное видео EPICA с Wacken Open Air
31 июл 2009
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Трек-лист и обложка нового альбома EPICA
23 июл 2009
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EPICA завершили работу над новым альбомом
2 июл 2009
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Выступление EPICA на фестивале станет основой для DVD
27 май 2009
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Вокалистка EPICA о новом релизе, гитаристе и музыкальных корнях
9 май 2009
:
Вокал для нового альбома EPICA записан!
21 апр 2009
:
EPICA раскрыла название нового альбома
20 апр 2009
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Доступны семплы с "классического" альбома группы EPICA
12 мар 2009
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EPICA выпустит двойной концертный альбом
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:
EPICA начинают запись нового альбома
16 фев 2009
:
Simone Simons: "Я люблю новые песни!"
12 фев 2009
:
Видео EPICA из студии
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EPICA: отрывок трека "Menace of Vanity" в сети
15 июн 2007
:
Доступна обложка нового альбома группы EPICA
8 июн 2007
:
EPICA : финальная версия треклиста нового альбома
16 май 2007
:
EPICA анонсировала название нового альбома
24 апр 2007
:
EPICA подписались на Nuclear Blast
3 мар 2007
:
EPICA взяли сессионного барабанщика для предстоящих концертов
23 янв 2007
:
EPICA записывают свой самый тяжелый альбом
20 дек 2006
:
Ударником на новом альбоме EPICA будет Ariën van Weesenbeek (GOD DETHRONED)
23 ноя 2006
:
EPICA опровергли слухи об уходе своей вокалистки в NIGHTWISH
17 окт 2006
:
EPICA расстались с ударником
9 сен 2006
:
Отложен выход концертного DVD EPICA
14 авг 2006
:
На новом альбоме EPICA будет 13 треков
20 янв 2006
:
EPICA надеются на участие фанатов в создании книги
18 окт 2005
:
Фрагмент видеоклипа от EPICA в сети
10 май 2005
:
EPICA готовят сингл
29 апр 2005
:
EPICA дебютирует в Голландском Top-10?
сегодня
Профессиональное видео с выступления
EPICA
Профессиональное видео с выступления EPICA, которое состоялось в рамках фестиваля Graspop Metal Meeting, доступно для просмотра ниже:
"Edge Of The Blade"
"A Phantasmic Parade"
"The Essence Of Silence"
"Ascension - Dream State Armageddon"
"Unchain Utopia"
"Cry For The Moon"
"Sancta Terra"
"Beyond The Matrix"
"Consign To Oblivion"
+1
-3
(
2
)
Altair21
18 июл 2017, 02:21
А я так их последний альбом и не слушал, но кажется не потерял от этого
Lord Iscariah
18 июл 2017, 11:15
Говнина лютая последний альбом. Можешь не слушать если не хочешь заработать перегной ушей.
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