сегодня



Профессиональное видео с выступления EPICA Профессиональное видео с выступления EPICA, которое состоялось в рамках фестиваля Graspop Metal Meeting, доступно для просмотра ниже:



"Edge Of The Blade"

"A Phantasmic Parade"

"The Essence Of Silence"

"Ascension - Dream State Armageddon"

"Unchain Utopia"

"Cry For The Moon"

"Sancta Terra"

"Beyond The Matrix"

"Consign To Oblivion"













+1 -3



( 2 ) просмотров: 443