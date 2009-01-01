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*Epica*



18 июл 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления EPICA

23 июн 2017 : 		 Новое видео EPICA

4 май 2017 : 		 Концертное видео EPICA

23 мар 2017 : 		 Гитарист EPICA: «Порой я смеюсь со старичков»

23 фев 2017 : 		 EPICA о российских гастролях

19 фев 2017 : 		 Рассказ о туре EPICA

17 янв 2017 : 		 Видео с выступления EPICA

12 янв 2017 : 		 Новое видео EPICA

17 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от EPICA

20 окт 2016 : 		 EPICA в акустике

17 окт 2016 : 		 EPICA исполнила новую песню

14 окт 2016 : 		 Успехи в чартах EPICA

4 окт 2016 : 		 EPICA представила публике новые песни

30 сен 2016 : 		 Рассказ об издании альбома EPICA

8 сен 2016 : 		 Новое видео EPICA

2 сен 2016 : 		 Барабанщик EPICA исполняет новую песню

31 авг 2016 : 		 EPICA: «Мы выбирали из 27 песен»

24 авг 2016 : 		 Рассказ о записи нового альбома EPICA

30 июл 2016 : 		 Видео с текстом от EPICA

26 июл 2016 : 		 Рассказ о записи нового альбома EPICA

18 июл 2016 : 		 Рассказ о записи нового альбома EPICA

17 июн 2016 : 		 Трек-лист нового альбома EPICA

3 июн 2016 : 		 Обложка нового альбома EPICA

1 июн 2016 : 		 Новый альбом EPICA выйдет в октябре

7 май 2016 : 		 Вокалистка EPICA о новом альбоме

24 мар 2016 : 		 Гитарист EPICA о новом альбоме

11 мар 2016 : 		 Вокалистка EPICA: «Многие фанаты, скачивающие музыку незаконно, не понимают, что это воровство»

27 янв 2016 : 		 EPICA готовы к более агрессивному звучанию

29 окт 2015 : 		 Концертное видео EPICA

28 сен 2015 : 		 Рассказ о летних концертах EPICA

21 сен 2015 : 		 EPICA создали 25 песен для нового альбома

16 сен 2015 : 		 EPICA отменили концерты в Северной Америке

13 сен 2015 : 		 Американский тур EPICA под угрозой срыва

20 авг 2015 : 		 Концертное видео EPICA

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA

8 июн 2015 : 		 EPICA получила награду

25 мар 2015 : 		 Рассказ о визите EPICA в Южную Америку

22 фев 2015 : 		 EPICA о европейском туре

18 фев 2015 : 		 EPICA подвели итоги европейского тура

16 янв 2015 : 		 У вокалистки EPICA погибла любимая кошка

16 янв 2015 : 		 Вокалистка EPICA о материнстве

1 янв 2015 : 		 EPICA впервые выступили в Индии

28 ноя 2014 : 		 Концертное видео EPICA

30 окт 2014 : 		 Новое видео EPICA

9 июн 2014 : 		 Акустика от EPICA

23 май 2014 : 		 Видео с текстом от EPICA

14 май 2014 : 		 Видео с прохождением EPICA

3 май 2014 : 		 Видео с выступления EPICA

2 май 2014 : 		 Видео с выступления EPICA

8 апр 2014 : 		 Акустика от EPICA

20 мар 2014 : 		 Видео с текстом от EPICA

19 мар 2014 : 		 Новый сингл EPICA доступен на iTunes

20 фев 2014 : 		 Варианты изданий нового альбома EPICA

16 фев 2014 : 		 Трек-лист нового альбома EPICA

16 фев 2014 : 		 Обложка нового альбома EPICA

8 фев 2014 : 		 Новый альбом EPICA выйдет в мае

28 янв 2014 : 		 Гитарист EPICA о новом альбоме

26 янв 2014 : 		 Акустика на новом альбоме EPICA

10 янв 2014 : 		 EPICA завершила запись альбома

12 ноя 2013 : 		 Проблемы с новым концертным релизом EPICA

30 окт 2013 : 		 Фрагмент нового DVD EPICA

11 окт 2013 : 		 Фрагмент нового DVD EPICA

6 окт 2013 : 		 У вокалистки EPICA родился ребенок

24 сен 2013 : 		 Трейлер нового DVD EPICA

13 сен 2013 : 		 EPICA представит альбом в апреле

7 сен 2013 : 		 'Retrospect' EPICA покажут в кино

29 авг 2013 : 		 DVD EPICA выйдет в ноябре

23 июл 2013 : 		 Музыканты EPICA в компьютерной игре

11 июл 2013 : 		 Новый альбом EPICA выйдет весной

24 апр 2013 : 		 EPICA не приедут на Masters Of Rock

5 апр 2013 : 		 Видео с юбилейного концерта EPICA

4 мар 2013 : 		 Юбилейный концерт EPICA будет доступен online

1 мар 2013 : 		 Дебютный альбом EPICA выйдет в диджипаке

27 фев 2013 : 		 C вокалисткой EPICA в автобусе

24 ноя 2012 : 		 Видео всего выступления EPICA

17 ноя 2012 : 		 Исполнительница танца живота выступила вместе с EPICA

25 окт 2012 : 		 Участники EPICA ответили на вопросы поклонников

14 окт 2012 : 		 Видео с выступления EPICA

5 окт 2012 : 		 Акустическая кавер-версия от EPICA

29 сен 2012 : 		 Предложение руки и сердца на концерте EPICA

27 сен 2012 : 		 Видео с выступления EPICA

22 сен 2012 : 		 Новый сингл EPICA доступен на iTunes

22 сен 2012 : 		 EPICA продала более 1 000 билетов на юбилейное шоу

13 сен 2012 : 		 EPICA отметит юбилей специальным концертом

29 авг 2012 : 		 У EPICA готово 11 песен

25 авг 2012 : 		 EPICA воплотили мечту душевнобольного в реальность

8 июн 2012 : 		 Видео полного концерта EPICA

29 май 2012 : 		 Видео с выступления EPICA

1 май 2012 : 		 К EPICA на сцене присоединились вокалистка XANDRIA и STREAM OF PASSION

27 апр 2012 : 		 Видео с выступления EPICA

24 апр 2012 : 		 Новое видео EPICA

22 апр 2012 : 		 Вокалистке EPICA попали по лицу барабанной палочкой

15 апр 2012 : 		 Новый басист EPICA пропустит европейские выступления из-за проблем со здоровьем

25 мар 2012 : 		 EPICA поменяли басиста

18 мар 2012 : 		 Видео полного концерта EPICA

15 мар 2012 : 		 Ошибка на последнем альбоме EPICA

11 мар 2012 : 		 Видео с выступления EPICA

4 мар 2012 : 		 Новая песня EPICA

27 фев 2012 : 		 Пятый и шестой тизеры EPICA

17 фев 2012 : 		 Видео с текстом от EPICA

15 фев 2012 : 		 Фронтвумен EPICA о нелегальном скачивании музыки

13 фев 2012 : 		 Четвертый тизер EPICA

5 фев 2012 : 		 Третий тизер EPICA

3 фев 2012 : 		 Новый цифровой сингл EPICA

29 янв 2012 : 		 Второй тизер EPICA

22 янв 2012 : 		 Новый тизер EPICA

17 янв 2012 : 		 Новая песня EPICA

13 янв 2012 : 		 EPICA представила новый трек

26 дек 2011 : 		 Проголосуй за сет-лист EPICA

25 дек 2011 : 		 Поздравления от EPICA

19 дек 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома EPICA

2 дек 2011 : 		 Название нового альбома EPICA

7 ноя 2011 : 		 EPICA почти закончила работу над альбомом

17 окт 2011 : 		 EPICA начали запись вокала

8 сен 2011 : 		 EPICA начали запись

26 июл 2011 : 		 EPICA: Видео из студии

21 июл 2011 : 		 Новый альбом EPICA выйдет в марте

31 май 2011 : 		 Mark Jensen о новом альбоме EPICA

29 апр 2011 : 		 EPICA начнет запись летом

24 мар 2011 : 		 Видео с концерта EPICA

3 фев 2011 : 		 Видео с концертов EPICA

2 фев 2011 : 		 У клавишника EPICA родилась девочка

3 янв 2011 : 		 EPICA: "Для нас 2010 был отличным"

30 ноя 2010 : 		 Видео с выступления EPICA

23 ноя 2010 : 		 Видео с выступления EPICA

6 ноя 2010 : 		 Видео с выступления EPICA

27 окт 2010 : 		 Вокалистка EPICA выступила вместе с REVAMP

17 окт 2010 : 		 EPICA исполнили "This Is The Time" на TV

13 окт 2010 : 		 EPICA о своем визите в Россию

10 окт 2010 : 		 Концертное видео EPICA

28 сен 2010 : 		 Новый сингл EPICA

26 июн 2010 : 		 Новое видео EPICA

4 апр 2010 : 		 EPICA снимут DVD в Бразилии

21 мар 2010 : 		 Тизер нового видео EPICA

15 фев 2010 : 		 Туровый автобус EPICA попал в аварию

29 янв 2010 : 		 Вокалистка EPICA планирует сольный альбом

28 дек 2009 : 		 Вокалистка EPICA подвела итоги года

13 ноя 2009 : 		 Сыграй песню EPICA!

20 окт 2009 : 		 EPICA получили награду фестиваля Metal Female Voices

16 окт 2009 : 		 Акустическая версия "This Is The Time" от EPICA

12 окт 2009 : 		 EPICA исполнили две новых песни

4 окт 2009 : 		 Новый семпл EPICA

25 сен 2009 : 		 Новое видео группы EPICA

24 сен 2009 : 		 Новая песня EPICA

1 сен 2009 : 		 Второй тизер с нового альбома EPICA

21 авг 2009 : 		 Доступен тизер с нового альбома EPICA

7 авг 2009 : 		 Участники EPICA и AFTER FOREVER в новом проекте

1 авг 2009 : 		 Профессиональное видео EPICA с Wacken Open Air

31 июл 2009 : 		 Трек-лист и обложка нового альбома EPICA

23 июл 2009 : 		 EPICA завершили работу над новым альбомом

2 июл 2009 : 		 Выступление EPICA на фестивале станет основой для DVD

27 май 2009 : 		 Вокалистка EPICA о новом релизе, гитаристе и музыкальных корнях

9 май 2009 : 		 Вокал для нового альбома EPICA записан!

21 апр 2009 : 		 EPICA раскрыла название нового альбома

20 апр 2009 : 		 Доступны семплы с "классического" альбома группы EPICA

12 мар 2009 : 		 EPICA выпустит двойной концертный альбом

8 мар 2009 : 		 EPICA начинают запись нового альбома

16 фев 2009 : 		 Simone Simons: "Я люблю новые песни!"

12 фев 2009 : 		 Видео EPICA из студии

20 янв 2009 : 		 Гитарист GOD DETHRONED присоединился к EPICA

18 дек 2008 : 		 EPICA покинул гитарист

7 апр 2008 : 		 EPICA отметят юбилей

6 мар 2008 : 		 Вокалистка EPICA благодарит фэнов за поддержку

11 янв 2008 : 		 Вокалистка EPICA инфицирована вирусом MRSA

7 дек 2007 : 		 Новый ударник в EPICA

28 ноя 2007 : 		 EPICA выступят в Амстердаме без вокалистки

29 сен 2007 : 		 EPICA: концертное видео в сети

7 авг 2007 : 		 Новое видео от группы EPICA

13 июл 2007 : 		 На новом альбоме EPICA будет кавер-версия FEAR FACTORY

30 июн 2007 : 		 Доступна новая песня группы EPICA

27 июн 2007 : 		 EPICA: отрывок трека "Menace of Vanity" в сети

15 июн 2007 : 		 Доступна обложка нового альбома группы EPICA

8 июн 2007 : 		 EPICA : финальная версия треклиста нового альбома

16 май 2007 : 		 EPICA анонсировала название нового альбома

24 апр 2007 : 		 EPICA подписались на Nuclear Blast

3 мар 2007 : 		 EPICA взяли сессионного барабанщика для предстоящих концертов

23 янв 2007 : 		 EPICA записывают свой самый тяжелый альбом

20 дек 2006 : 		 Ударником на новом альбоме EPICA будет Ariën van Weesenbeek (GOD DETHRONED)

23 ноя 2006 : 		 EPICA опровергли слухи об уходе своей вокалистки в NIGHTWISH

17 окт 2006 : 		 EPICA расстались с ударником

9 сен 2006 : 		 Отложен выход концертного DVD EPICA

14 авг 2006 : 		 На новом альбоме EPICA будет 13 треков

20 янв 2006 : 		 EPICA надеются на участие фанатов в создании книги

18 окт 2005 : 		 Фрагмент видеоклипа от EPICA в сети

10 май 2005 : 		 EPICA готовят сингл

29 апр 2005 : 		 EPICA дебютирует в Голландском Top-10?

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Профессиональное видео с выступления EPICA

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Профессиональное видео с выступления EPICA, которое состоялось в рамках фестиваля Graspop Metal Meeting, доступно для просмотра ниже:

"Edge Of The Blade"
"A Phantasmic Parade"
"The Essence Of Silence"
"Ascension - Dream State Armageddon"
"Unchain Utopia"
"Cry For The Moon"
"Sancta Terra"
"Beyond The Matrix"
"Consign To Oblivion"

EPICA - Pro-Shot Video Of Entire Graspop 2017 Set Posted





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Altair21
18 июл 2017, 02:21		А я так их последний альбом и не слушал, но кажется не потерял от этого

Lord Iscariah
18 июл 2017, 11:15		Говнина лютая последний альбом. Можешь не слушать если не хочешь заработать перегной ушей.


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