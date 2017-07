сегодня



LAST BULLET выпустили новый ЕР LAST BULLET выпустили новый ЕР "80-69-64", сведением которого занимался Brian Moncarz (The Trews, Our Lady Peace, Bleeker, Circa Survive), мастеринг выполнил Brian Lucey (The Black Keys, Marilyn Manson, Liam Gallagher, Royal Blood):



“Sin”

“Gimme Time”

“Bright Lights”

“Southern Lips”

“Smoke & Ashes”

“Little Miss Filthy”











