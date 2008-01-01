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*Sepultura*



18 июл 2017 : 		 Расширенные версии альбомов SEPULTURA выйдут осенью

23 июн 2017 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

30 май 2017 : 		 MAX и IGOR CAVALERA отказали в использовании музыки SEPULTURA в документальном фильме

22 май 2017 : 		 SEPULTURA ответила на вопросы поклонников

17 май 2017 : 		 Лидер SEPULTURA: «Все приходящие в команду вносили свой вклад»

6 май 2017 : 		 Документальный фильм о SEPULTURA выйдет весной

11 апр 2017 : 		 SEPULTURA выступили на бразильском телешоу

6 апр 2017 : 		 SEPULTURA хотят сделать тур с латиноамериканским уклоном

22 мар 2017 : 		 SEPULTURA готовят нечто особенное

14 мар 2017 : 		 Гитарист SEPULTURA в программе "Тяжёлые Будни"

28 фев 2017 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Да мне пофиг на мнение Max'a»

2 фев 2017 : 		 Видео полного выступления SEPULTURA

30 янв 2017 : 		 Вокалист SEPULTURA не обращает внимания на критику фанатов Max'a

24 янв 2017 : 		 Лидер SEPULTURA: «Мы никогда не пытались заменить Max'a»

23 дек 2016 : 		 Новое видео SEPULTURA

10 дек 2016 : 		 Видео с текстом от SEPULTURA

11 ноя 2016 : 		 SEPULTURA выпустила сингл

1 ноя 2016 : 		 Вокалист TESTAMENT о прослушивании в SEPULTURA

31 окт 2016 : 		 SEPULTURA исполнила новую песню

29 окт 2016 : 		 Новый альбом SEPULTURA выйдет зимой

26 окт 2016 : 		 Документальный фильм от SEPULTURA

25 окт 2016 : 		 Документальный фильм от SEPULTURA

13 окт 2016 : 		 Документальный фильм от SEPULTURA

4 июл 2016 : 		 SEPULTURA исполнили новую песню

6 июн 2016 : 		 Полиция остановила концерт SEPULTURA в Египте

21 май 2016 : 		 Грядущий альбом SEPULTURA "вновь станет чем-то новым" для фэнов

20 май 2016 : 		 SEPULTURA опубликовали видео из студии

10 май 2016 : 		 SEPULTURA опубликовали видео из студии

4 май 2016 : 		 SEPULTURA опубликовали видео из студии

27 апр 2016 : 		 SEPULTURA опубликовали видео из студии

6 апр 2016 : 		 SEPULTURA собираются в студию в мае

25 мар 2016 : 		 Экс-менеджер SEPULTURA: «Вы всё так же одержимы мной и мужем»

25 мар 2016 : 		 Трейлер документального фильма SEPULTURA

24 мар 2016 : 		 Бывшие и нынешние музыканты SEPULTURA выступят вместе...

10 мар 2016 : 		 Тизер документального фильма SEPULTURA

26 фев 2016 : 		 Официальная съёмка с выступления SEPULTURA

25 фев 2016 : 		 SEPULTURA приступили к сочинению

30 ноя 2015 : 		 SEPULTURA на ранней стадии работы над демо к новому альбому

23 ноя 2015 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Тема реюниона вечна»

20 окт 2015 : 		 MAX CAVALERA о возможном воссоединении SEPULTURA

16 сен 2015 : 		 SEPULTURA о туре мечты

13 сен 2015 : 		 IGOR CAVALERA гордится каждым альбомом SEPULTURA

10 сен 2015 : 		 Гитарист SEPULTURA очень рад за KIKO LOUREIRO

25 авг 2015 : 		 MAX CAVALERA считает и возможный реюнион SEPULTURA "полным дерьмом"

19 авг 2015 : 		 Новый альбом SEPULTURA может выйти в 2016

11 авг 2015 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

6 авг 2015 : 		 MAX CAVALERA считает современную SEPULTURA "полным дерьмом"

4 авг 2015 : 		 Гитарист SEPULTURA о прослушивании в группу вокалиста TESTAMENT

22 июл 2015 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Большинство в Америке видят в нас злодеев из-за разрыва с Max'ом»

13 июл 2015 : 		 В туровом автобусе с SEPULTURA

26 июн 2015 : 		 IGOR CAVALERA: «SEPULTURA стоило уйти»

26 июн 2015 : 		 Гитарист SEPULTURA о новом материале

10 июн 2015 : 		 Видео с текстом от SEPULTURA

17 май 2015 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

14 май 2015 : 		 Вокалист SEPULTURA о джеме со Steve'ом Vai'eм

11 май 2015 : 		 STEVE VAI присоединился на сцене к SEPULTURA

28 апр 2015 : 		 'DarkSide' от SEPULTURA

25 апр 2015 : 		 Юбилейный ЕР SEPULTURA выйдет в июне

11 мар 2015 : 		 SEPULTURA отметят юбилей выпуском песни

10 мар 2015 : 		 SEPULTURA. Видеообращение к российским поклонникам

23 фев 2015 : 		 Гитарист SEPULTURA и бывший ударник SLAYER исполняют Hendrix'a

21 фев 2015 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

21 фев 2015 : 		 MAX CAVALERA хочет бить лица, когда его спрашивают о реюнионе SEPULTURA

20 фев 2015 : 		 IGOR CAVALERA о первом выступлении SEPULTURA: "Даже наши друзья называли тот концерт отвратительным"

29 дек 2014 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Надеюсь ещё на лет 30 карьеры!»

9 дек 2014 : 		 MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA: "Тема закрыта"

5 дек 2014 : 		 Репортаж о юбилее SEPULTURA

19 ноя 2014 : 		 Первая часть биографии SEPULTURA

12 ноя 2014 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Вопросы о реюнионе классического состава — настоящая боль в заднице»

12 ноя 2014 : 		 IGOR CAVALERA «искренне надеется» на реюнион классического состава SEPULTURA

13 окт 2014 : 		 Биография SEPULTURA выйдет в декабре

29 сен 2014 : 		 Видео с выступления SEPULTURA и LES TAMBOURS DU BRONX

15 сен 2014 : 		 Фрагмент нового DVD SEPULTURA

25 авг 2014 : 		 Фрагмент нового DVD SEPULTURA

24 авг 2014 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

25 июл 2014 : 		 Трек-лист нового DVD SEPULTURA

9 июл 2014 : 		 Вокалист SEPULTURA сказал, что одобряет протесты бразильцев против правительства из-за трат на футбол

8 июл 2014 : 		 DVD SEPULTURA выйдет в сентябре

22 июн 2014 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

13 июн 2014 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

9 июн 2014 : 		 Видео полного выступления SEPULTURA

7 июн 2014 : 		 Демо 'Roots Bloody Roots' 'Roots Bloody Roots'

20 май 2014 : 		 SEPULTURA в 'House Of Jam'

16 май 2014 : 		 Новое видео SEPULTURA

9 мар 2014 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

7 мар 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

21 фев 2014 : 		 Aaralyn исполняет SEPULTURA

15 янв 2014 : 		 Гитарист SEPULTURA вместе с сыном исполнили классику SEPULTURA

24 дек 2013 : 		 Гитарист SEPULTURA вместе с сыном исполнил BLACK SABBATH, IRON MAIDEN

10 ноя 2013 : 		 SEPULTURA в 'Paulo Miklos Show'

7 ноя 2013 : 		 Новое видео SEPULTURA

30 окт 2013 : 		 SEPULTURA не приедут в Северную Америку из-за проблем с визами

29 окт 2013 : 		 Вокалист RATOS DE PORÃO присоединился на сцене к SEPULTURA

26 окт 2013 : 		 Новый альбом SEPULTURA доступен для прослушивания

19 окт 2013 : 		 Семплы новых песен SEPULTURA

12 окт 2013 : 		 Группа SEPULTURA исполнила новую песню

2 окт 2013 : 		 Трейлер нового альбома SEPULTURA

21 сен 2013 : 		 Видео полного концерта SEPULTURA

20 сен 2013 : 		 Новая песня SEPULTURA

13 сен 2013 : 		 Трейлер нового альбома SEPULTURA

6 сен 2013 : 		 Трейлер нового альбома SEPULTURA

26 авг 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SEPULTURA

20 июл 2013 : 		 Название нового альбома SEPULTURA

17 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления SEPULTURA

12 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления SEPULTURA

11 июл 2013 : 		 SEPULTURA завершила запись альбома

21 июн 2013 : 		 DAVE LOMBARDO в студии с SEPULTURA

19 июн 2013 : 		 DAVE LOMBARDO на новом альбоме SEPULTURA

10 июн 2013 : 		 Гитарист SEPULTURA из студии

30 май 2013 : 		 Гитарист SEPULTURA о гитаристе SLAYER

8 май 2013 : 		 Видео с выступления SEPULTURA с временным ударником

30 апр 2013 : 		 SEPULTURA приступила к сбору средств на документальный фильм

5 апр 2013 : 		 ROSS ROBINSON будет продюсировать новый альбом SEPULTURA

28 фев 2013 : 		 SEPULTURA начали сочинение материала

31 янв 2013 : 		 Новое видео MAXIMUM HEDRUM с участием вокалиста SEPULTURA

17 дек 2012 : 		 Пиво от SEPULTURA

5 дек 2012 : 		 Гитарист SEPULTURA записал песню с кантри-дуэтом

1 дек 2012 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

29 ноя 2012 : 		 Фрагмент документального фильма SEPULTURA

17 ноя 2012 : 		 3/4 состава SEPULTURA 'Morbid Visions' на одной сцене

2 окт 2012 : 		 Гитарист SEPULTURA выступил с трибьют-группой THE BEATLES

14 сен 2012 : 		 SEPULTURA запишет выступление на ROCK IN RIO для DVD

12 сен 2012 : 		 Гитарист SEPULTURA получил именную табличку на стене славы клуба Cavern

24 авг 2012 : 		 Первая фотовыставка вокалиста SEPULTURA пройдёт в Санкт-Петербурге

21 авг 2012 : 		 Видео полного концерта SEPULTURA

20 авг 2012 : 		 "Dante XXI" SEPULTURA выйдет на виниле

15 авг 2012 : 		 SEPULTURA запишут DVD с LES TAMBOURS DU BRONX

13 авг 2012 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS присоединился на сцене к SEPULTURA

12 авг 2012 : 		 Вокалист SEPULTURA записал песню для "Скуби Ду"

3 авг 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

17 июл 2012 : 		 SEPULTURA выступила с сыном Andreas'a Kisser'a

11 июл 2012 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

11 июн 2012 : 		 SEPULTURA: Видео с выступления на фестивале Sweden Rock

26 май 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA на фестивале Rock In Rio

24 май 2012 : 		 Andreas Kisser из SEPULTURA сказал, что реюнион с Max’ом и Igor’ем Cavalera’ой вряд ли состоится

1 май 2012 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

17 мар 2012 : 		 Гитарист SEPULTURA исполнил кавер-версию THE POLICE

12 мар 2012 : 		 Max Cavalera сказал, что его автобиография ответит на все вопросы касательно ухода из SEPULTURA

19 дек 2011 : 		 Участники EXODUS, DESTRUCTION, HEATHEN присоединились к SEPULTURA

17 дек 2011 : 		 Гитарист EXODUS присоединился на сцене к SEPULTURA

14 дек 2011 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

13 дек 2011 : 		 «Тревожный звоночек» для фронтмена SEPULTURA

3 дек 2011 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

14 ноя 2011 : 		 Бывший барабанщик SEPULTURA Jean Dolabella: «Я очень счастлив и доволен своим выбором»

13 ноя 2011 : 		 В SEPULTURA сменился барабанщик

19 окт 2011 : 		 SEPULTURA в акустике

5 окт 2011 : 		 Видео полного выступления SEPULTURA

11 авг 2011 : 		 Профессиональное видео всего выступления SEPULTURA

11 авг 2011 : 		 Видео из европейского тура SEPULTURA

20 июл 2011 : 		 SEPULTURA исполнила классику MINISTRY

10 июл 2011 : 		 Гитарист SEPULTURA «польщён» тем, что его пригласили выступить с ANTHRAX

11 июн 2011 : 		 Новая песня SEPULTURA

21 май 2011 : 		 Новая песня SEPULTURA

16 май 2011 : 		 Видео полного концерта SEPULTURA

13 май 2011 : 		 Трансляция концерта SEPULTURA, BELPHEGOR, KEEP OF KALESSIN

7 май 2011 : 		 Обложка нового альбома SEPULTURA

5 май 2011 : 		 Видео полного концерта SEPULTURA

3 май 2011 : 		 Трек-лист нового альбома SEPULTURA

25 апр 2011 : 		 Видео SEPULTURA с оркестром

21 апр 2011 : 		 SEPULTURA представили новый трек

20 апр 2011 : 		 Выступление SEPULTURA с оркестром снималось для DVD

18 апр 2011 : 		 Видео SEPULTURA с оркестром

15 апр 2011 : 		 SEPULTURA представила новый трек

14 апр 2011 : 		 SEPULTURA выступит с оркестром

4 мар 2011 : 		 Название нового альбома SEPULTURA

2 мар 2011 : 		 SEPULTURA завершила запись

7 фев 2011 : 		 SEPULTURA завершила запись ударных

16 янв 2011 : 		 Гитарист FEAR FACTORY присоединился на сцене к SEPULTURA

15 янв 2011 : 		 SEPULTURA - видео из студии

8 янв 2011 : 		 ANDREAS KISSER о реюнионе SEPULTURA

4 янв 2011 : 		 SEPULTURA подвели итоги года

18 дек 2010 : 		 SEPULTURA запишут демо на следующей неделе

16 дек 2010 : 		 MAX CAVALERA: «Я хотел бы воссоединить классический состав SEPULTURA ради своих фэнов»

14 дек 2010 : 		 SEPULTURA: «Нам надоело слушать чушь от MAX’а CAVALERA’ы»

30 ноя 2010 : 		 Roy Z будет продюсировать новый альбом SEPULTURA

2 ноя 2010 : 		 Гитарист SEPULTURA исполнил песни THE BEATLES

19 окт 2010 : 		 SEPULTURA представили новую песню

17 авг 2010 : 		 Бывший барабанщик SEPULTURA в клипе JAMAICA

3 авг 2010 : 		 SEPULTURA пишут новый материал в дороге

7 июл 2010 : 		 SEPULTURA подписали контракт с NUCLEAR BLAST RECORDS

25 май 2010 : 		 SEPULTURA о смерти басиста SLIPKNOT

14 янв 2010 : 		 Альбом SEPULTURA "A-Lex" будет переиздан с бонус-треками

27 ноя 2009 : 		 SEPULTURA отметят 25-летний юбилей выпуском нового концертного DVD

13 авг 2009 : 		 Новое видео ANDREAS'a KISSER'a

23 июн 2009 : 		 ANDREAS KISSER опубликовал шесть новых песен из сольного альбома

18 июн 2009 : 		 У фронтмена SEPULTURA родился сын

13 мар 2009 : 		 Гитарист SEPULTURA выпускает сольный альбом

12 мар 2009 : 		 Доступно новое видео от SEPULTURA

28 фев 2009 : 		 SEPULTURA на российском радио

22 фев 2009 : 		 Новое видео группы SEPULTURA

11 дек 2008 : 		 Доступны семплы всех песен с нового альбома SEPULTURA

4 дек 2008 : 		 Лидер SEPULTURA запускает проект MUSICA DIABLO

17 ноя 2008 : 		 MAX CAVALERA: "Все знают, что мы хотим воссоединения SEPULTURA"

10 ноя 2008 : 		 Новый альбом SEPULTURA выйдет в январе

3 окт 2008 : 		 ANDREAS KISSER из SEPULTURA опубликовал в сети новый трек

8 авг 2008 : 		 Подробности о новом альбоме SEPULTURA

1 авг 2008 : 		 Гитарист SEPULTURA в октябре выпустит сольный альбом

19 июн 2008 : 		 SEPULTURA записывают партии баса для нового альбома

5 июн 2008 : 		 SEPULTURA: новости из студии

28 май 2008 : 		 Andreas Kisser о новом альбоме SEPULTURA

20 май 2008 : 		 SEPULTURA начали записывать новый альбом

7 май 2008 : 		 Последние новости о SEPULTURA и сольном альбоме Andreas'a Kisser'a

5 май 2008 : 		 IGOR CAVALERA: "Я не вижу смысла в продолжении деятельности SEPULTURA"

28 апр 2008 : 		 MAX CAVALERA: "SEPULTURA - это лишь название, а CAVALERA CONSPIRACY - это сущность"

28 апр 2008 : 		 SEPULTURA устраивают конкурс для фэнов

16 апр 2008 : 		 MAX CAVALERA: "Реюнион SEPULTURA возможен"

25 янв 2008 : 		 Andreas Kisser (SEPULTURA) о сольном альбоме

10 янв 2008 : 		 SEPULTURA: видео "Ostia" в сети

16 дек 2007 : 		 Гитарист SEPULTURA завершает работу над сольным альбомом

17 сен 2007 : 		 SEPULTURA начинают писать материал для нового альбома

4 сен 2007 : 		 MAX CAVALERA: "Реюнион SEPULTURA возможен!"

26 июл 2007 : 		 SEPULTURA: доступно видео концерта в Литве

22 июн 2007 : 		 Гитарист SEPULTURA подхватил лихорадку

24 апр 2007 : 		 Гитарист SEPULTURA сыграет со своей первой группой

12 мар 2007 : 		 SEPULTURA сняли видео "Ostia"

19 июл 2006 : 		 SEPULTURA представили нового ударника

17 июн 2006 : 		 SEPULTURA прокомментировали уход Игоря Кавалера

15 июн 2006 : 		 Igor Cavalera комментирует свой уход из SEPULTURA

14 июн 2006 : 		 На SEPULTURA не повлияет уход Игоря Кавалера

13 июн 2006 : 		 Igor Cavalera покинул SEPULTURA

14 мар 2006 : 		 Новый альбом SEPULTURA доступен для скачивания

7 мар 2006 : 		 SEPULTURA: новая интернет-викторина от SPV Records

5 мар 2006 : 		 Andreas Kisser (SEPULTURA): "Союз с Максом может полностью разрушить нашу репутацию"

2 мар 2006 : 		 Derrick Green (SEPULTURA): "Dante XXI" привлечет большую аудиторию"

21 фев 2006 : 		 Фотографии со съемок видео-клипа SEPULTURA "Convicted In Life"

22 янв 2006 : 		 Барабанщик SEPULTURA стал отцом и взял отпуск

14 янв 2006 : 		 Новый трек SEPULTURA в сети

5 дек 2005 : 		 SEPULTURA определились с треклистом нового альбома

28 сен 2005 : 		 Концертные CD и DVD от SEPULTURA

15 сен 2005 : 		 SEPULTURA: работа над новым альбомом в разгаре

2 авг 2005 : 		 SEPULTURA: началась запись нового альбома

22 июл 2005 : 		 Гитарист SEPULTURA пишет сольный альбом

5 июл 2005 : 		 SEPULTURA: новый альбом в начале 2006 года

29 май 2005 : 		 SEPULTURA переиздает альбом "Roots"

22 сен 2002 : 		 Видео от гитариста SEPULTURA

19 сен 2002 : 		 Чат с гитаристом Sepultura

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Расширенные версии альбомов SEPULTURA выйдут осенью

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Этой осенью на Rhino состоится выпуск расширенных версий альбомов SEPULTURA, "Chaos A.D." и "Roots". Каждый альбом прошел ремастеринг и будет дополнен 17 бонус-треками.

Трек-лист "Chaos A.D.: Expanded Edition"

CD:

Disc One

01. Refuse/Resist
02. Territory
03. Slave New World
04. Amen
05. Kaiowas
06. Propaganda
07. Biotech Is Godzilla
08. Nomad
09. We Who Are Not As Others
10. Manifest
11. The Hunt
12. Clenched Fist

Disc Two

01. Chaos B.C.
02. Symptom Of The Universe
03. Inhuman Nature
04. Policia
05. Crucificados Pelo Sistema
06. Clenched Fist - Instrumental Version 1
07. Propaganda - Instrumental
08. Clenched Fist - Instrumental Version 2
09. Refuse/Resist - Live
10. Slave New World - Live
11. Propaganda - Live
12. Beneath The Remains/Escape To The Void - Live
13. Kaiowa - Live
14. Clenched Fist - Live
15. Biotech Is Godzilla - Live
16. Territory - Live
17. Amen/Inner Self - Live

LP:

Side One

01. Refuse/Resist
02. Territory
03. Slave New World
04. Amen
05. Kaiowas
06. Propaganda

Side Two

01. Biotech Is Godzilla
02. Nomad
03. We Who Are Not As Others
04. Manifest
05. The Hunt
06. Clenched Fist

Side Three

01. Chaos B.C.
02. Symptom Of The Universe
03. Inhuman Nature
04. Policia
05. Crucificados Pelo Sistema
06. Propaganda - Instrumental
07. Clenched Fist - Instrumental Version 2

Side Four

01. Refuse/Resist - Live
02. Slave New World - Live
03. Propaganda - Live
04. Kaiowas - Live
05. Clenched Fist - Live
06. Biotech Is Godzilla - Live
07. Territory - Live

"Roots: Expanded Edition"

CD:

Disc One

01. Roots Bloody Roots
02. Attitude
03. Cut-Throat
04. Ratamahatta
05. Breed Apart
06. Straighthate
07. Spit
08. Lookaway
09. Dusted
10. Born Stubborn
11. Jasco
12. Itsári
13. Ambush
14. Endangered Species
15. Dictatorshit

Disc Two

01. Ratamahatta - 2 Meter Sessions
02. Roots Bloody Roots - 2 Meter Sessions
03. Attitude - 2 Meter Sessions
04. Kaiowas - Take One
05. Procreation (Of The Wicked)
06. Roots Bloody Roots - Demo
07. Attitude - Instrumental
08. Cutthroat - Instrumental
09. Dictatorshit - Instrumental
10. Untitled - Demo
11. R.D.P. - Demo
12. Dusted - Demo
13. War
14. Mine
15. Lookaway - Master Vibe Mix
16. Roots Bloody Roots - Megawatt Mix
17. Attitude - Live at Ozzfest

LP:

Side One

01. Roots Bloody Roots
02. Attitude
03. Cut-Throat
04. Ratamahatta
05. Breed Apart
06. Straighthate
07. Spit
08. Lookaway

Side Two

01. Dusted
02. Born Stubborn
03. Jasco
04. Itsári
05. Ambush
06. Endangered Species
07. Dictatorshit

Side Three

01. Ratamahatta - 2 Meter Sessions
02. Roots Bloody Roots - 2 Meter Sessions
03. Attitude - 2 Meter Sessions
04. Kaiowas - Take One
05. Procreation (Of The Wicked)

Side Four

01. Roots Bloody Roots - Demo
02. Attitude - Instrumental
03. Cutthroat - Instrumental
04. Dictatorshit - Instrumental
05. Untitled - Demo
06. R.D.P. - Demo
07. Dusted - Demo

SEPULTURA: Expanded Editions Of








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