сегодня



JOHN PETRUCCI: «"Pull Me Under", быть может, самая важная песня в карьере DREAM THEATER » Гитариста DREAM THEATER John'a Petrucci в ходе недавнего интервью спросили, было ли ощущение у музыкантов в ходе работы над "Images And Words" что это станет таким знаковым альбомом:



«Мы понятия не имели, что всё закончится так, как закончилось,— что этот альбом запустит нашу мировую карьеру как коллектива. Вот что он сделал. Но у нас даже мысли на этот счёт не было — никакой. По сути мы ведь даже не писали песни, правда, это был тот потенциал, что сквозил в атмосфере, потому что всё, что тогда игралось по радио, звучало крайне далеко от DREAM THEATER, и поэтому мы не думали, что у нас есть какой-то шанс. Там постоянно крутили NIRVANA и PEARL JAM. Были ещё какие-то команды со звучанием 1980-х и всё такое. Даже группа FIREHOUSE, которой занимался продюсер David Prater, она ведь была известной поп-балладной командой. Так что мы не думали, что у нас есть хоть какой-то шанс. Но у нас было хорошее ощущение того, каким получается альбом. Мы чувствовали, что можем им гордиться. Мы знали, что он хорошо звучит, я помню, какое чувство гордости испытывал каждый раз, когда кому-то его ставил. Типа: "О, ты должен это услышать, зацени!" И реакция всегда была одинаковой: "Вау! Звучит всё очень здорово". Так что мы понимали, что у нас что-то вышло, но понятия не имели, что это будет для нас всех значить».



Благодаря успеху первого сингла "Pull Me Under" "Images And Words" стал в США золотым и закрепил за группой статус стандарта в сложном, но мелодичном прогрессивном металле. Песня и видео получили ротацию на радио и MTV и расширили число поклонников команды.



«"Pull Me Under" стала для всех сюрпризом, потому что "Pull Me Under"... Она длится восемь минут и никогда не могла стать синглом. И ещё раз повторюсь: она играла на радио, где ничего подобного и близко не было, но по каким-то причинам она привлекала внимание, и люди звонили и спрашивали: "А что это за группа? О боже, я хочу ещё раз услышать эту песню!" И успех был лавинообразный, и "Pull Me Under" стала радиохитом. Я помню, что тогда жил на восточном побережье в Нью-Джерси, я включал радио, и она была везде. Это были классные ощущения!»



На вопрос о том, стала ли эта песня самой важной в карьере группы, John ответил:



«Да. Возможно. Да. Если подумать о том, что она сделала для нас и какое определила будущее, то да, я бы назвал её таковой. Она позволила нам пройти путь от местных парней, путешествующих в фургоне и играющих для нескольких человек в клубах, к группе, выступающей по всему миру, и обеспечившую столь длинную и плодотворную карьеру. И кто знает... Быть может, без этой искры мы никогда бы не смогли стать такими успешными, какими являемся на текущий момент. Как знать... Может быть, и получилось бы и без неё. Я не знаю. Но она определённо самым точным образом помогла. Грандиозное время...»















+7 -1



( 1 ) просмотров: 1436