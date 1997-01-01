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*Acephalix*



18 июл 2017 : 		 Новая песня ACEPHALIX

25 мар 2012 : 		 Новый альбом ACEPHALIX выйдет в апреле

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Новая песня ACEPHALIX

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"Suffer (Life In Fragments)", новая песня группы ACEPHALIX, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Decreation", выход которого запланирован на двадцать второе сентября.

ACEPHALIX Featuring VASTUM, NECROT, DEPRESSOR Members To Issue Decreation LP In September, New Track Now Streaming




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