все новости группы







Planet Eater







18 июл 2017 : Новая песня PLANET EATER



сегодня



Новая песня PLANET EATER "The Boats", новая песня группы PLANET EATER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Blackness From The Stars", выход которого запланирован на четвертое августа:



"The Boats"

"Pile Of Bones"

"Cold Confines"

"Lies Evolution"

"Suffer What They Must"

"Kill On Sight"

"A Fault To Fix"

"The Spoil"

"Blackness From The Stars"











+0 -1



просмотров: 99