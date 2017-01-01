Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист METALLICA: «Быть миллионером — это нажить кучу разных проблем... [48]
*Новое видео ARCH ENEMY [45]
*BILL WARD представляет десятку лучших альбомов в металле [42]
*Лидер MEGADETH уверен, что попадёт в Зал cлавы рок-н-ролла [35]
*Обложка нового альбома SATYRICON [33]
*
[= ||| все новости группы



*Planet Eater*



18 июл 2017 : 		 Новая песня PLANET EATER

| - |
|||| сегодня

Новая песня PLANET EATER

*
zoom
*
* *
"The Boats", новая песня группы PLANET EATER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Blackness From The Stars", выход которого запланирован на четвертое августа:

"The Boats"    
"Pile Of Bones"
"Cold Confines"
"Lies Evolution"
"Suffer What They Must"
"Kill On Sight"
"A Fault To Fix"
"The Spoil"
"Blackness From The Stars"

PLANET EATER Returns With New Single "The Boats", New Album Blackness From The Stars Due In August




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 99

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Long Distance Calling Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом