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Видео с текстом от SONS OF TEXAS SONS OF TEXAS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Ball And Chain", которая взята из альбома "Forged By Fortitude", выходящего двадцать второго сентября на Razor & Tie:



"Buy In To Sell Out"

"Feed The Need"

"Down In the Trenches"

"Cast In Stone"

"Beneath The Riverbed"

"Expedition To Perdition"

"Turnin’ The Page"

"Jaded Eyes"

"Wasp Woman"

"Forged By Fortitude"

"Slam With The Lights On"











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