сегодня



Новое видео WOLVES IN THE THRONE ROOM “Born From The Serpent's Eye”, новое видео WOLVES IN THE THRONE ROOM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Thrice Woven", выход которого намечен на 22 сентября.















+1 -2



( 1 ) просмотров: 336