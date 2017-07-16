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*Venom*



19 июл 2017 : 		 Новый ЕР VENOM выйдет в этом, а альбом — в следующем году

13 июн 2017 : 		 Видео с выступления VENOM

3 окт 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления VENOM

7 сен 2016 : 		 Видео с выступления VENOM

16 авг 2016 : 		 Видео с выступления VENOM

19 ноя 2015 : 		 VENOM: «Не дайте себя одурачить»

11 авг 2015 : 		 Вокалист BEHEMOTH присоединился на сцене к VENOM

4 авг 2015 : 		 Доступна маска VENOM

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления VENOM

8 июн 2015 : 		 Видео с выступления VENOM

25 апр 2015 : 		 Бывшие музыканты VENOM в VENOM INC.

15 апр 2015 : 		 Видео с текстом от VENOM

11 мар 2015 : 		 Вокалист VENOM: "Да HENRY ROLLINS дурак"

9 фев 2015 : 		 Вокалист VENOM: "О воссоединении оригинального состава уже даже говорить никто не хочет"

28 янв 2015 : 		 Фронтмен VENOM расхвалил собственную группу

21 янв 2015 : 		 Новая песня VENOM

13 янв 2015 : 		 Новое видео VENOM

4 дек 2014 : 		 Обложка нового альбома VENOM

27 ноя 2014 : 		 Новый альбом VENOM выйдет в январе

26 ноя 2014 : 		 VENOM исполнят новый альбом целиком в рамках 70000 Tons Of Metal

8 сен 2014 : 		 Видео с выступления VENOM

25 июн 2014 : 		 VENOM исполнили новую песню

3 сен 2013 : 		 Видео с выступления VENOM

29 июл 2013 : 		 Видео с выступления VENOM

8 июл 2013 : 		 VENOM заканчивают работу над новым альбомом

12 май 2012 : 		 Бывший барабанщик VENOM Antton: «Cronos мне больше не брат»

16 ноя 2011 : 		 VENOM представили публике три новых трека

14 ноя 2011 : 		 Видео с выступления VENOM

17 окт 2011 : 		 Новая песня VENOM

29 сен 2011 : 		 Обложка нового альбома VENOM

24 сен 2011 : 		 VENOM выпустят "Fallen Angels" в ноябре

4 сен 2011 : 		 Выход альбома VENOM отложен

4 июл 2011 : 		 Трек-лист нового альбома VENOM

16 май 2011 : 		 Название нового альбома VENOM

9 мар 2011 : 		 VENOM сводят новый альбом

14 окт 2010 : 		 Видео с выступления VENOM

10 мар 2010 : 		 Опубликованы редкие фотографии VENOM

25 май 2009 : 		 VENOM объявили имя нового барабанщика

17 апр 2009 : 		 VENOM покинул барабанщик

8 апр 2009 : 		 VENOM: специальное издание "Black Metal" выйдет с бонусами

17 июн 2008 : 		 Диджипаковое издание нового альбома VENOM выйдет с двумя бонус-треками

27 май 2008 : 		 Вокалист VENOM о новом альбоме группы

14 май 2008 : 		 Выход альбома VENOM отложен

30 апр 2008 : 		 Аудиосэмплы с нового альбома VENOM в сети

28 апр 2008 : 		 Опубликована обложка и трек-лист нового альбома VENOM

23 апр 2008 : 		 Выложены семплы с нового альбома VENOM

10 сен 2007 : 		 VENOM: Новый альбом выйдет в следующем году

10 июн 2007 : 		 VENOM "полны энтузиазма" по поводу нового материала

3 май 2007 : 		 Выходит трибьют группе VENOM

16 июл 2006 : 		 Видео VENOM "The 7th Date of Hell" выйдет на DVD

20 июн 2006 : 		 Подробности о расширенном издании альбома VENOM "Cast In Stone"

14 апр 2006 : 		 Гитарист VENOM завершил гастроли в составе SCOOTER

5 мар 2006 : 		 Cronos (VENOM): "Музыкантам METALLICA нужно выкинуть слово "Metal" из названия группы"

31 янв 2006 : 		 Назначена дата релиза нового творения VENOM

21 дек 2005 : 		 VENOM разделались с "черным металом"

2 дек 2005 : 		 VENOM выпускают "Metal Black" в марте

19 май 2005 : 		 Новое демо VENOM

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Новый ЕР VENOM выйдет в этом, а альбом — в следующем году

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Лидер VENOM Cronos был гостем Metal-Rules.com и ответил на ряд вопросов:

С момента выхода прошлого альбома прошло почти три года, есть какие-то планы на новый?

«О да, мы постоянно пишем».

А вы по-прежнему на Spinefarm?

«Да. Нет, нет, мы не хотим уходить. Это часть Universal. Мы просто сидим на попе ровно. Мы получаем от них поддержку, и мне потребовалось немало времени на то, чтобы найти большой лейбл, который серьёзно верит в металлическую команду. Поэтому да — мы игнорируем всё от независимых лейблов. Мы никогда не получали от них поддержку. У нас всё хорошо с Universal. Потому что они чертовски большая фирма, и они стоят за нашим именем. Что я нахожу чертовски особенным состоянием. Сейчас мы можем только позвонить и за нами вышлют, останется подняться в их здание. Подняться наверх и сесть с грёбаным менеджером — это особенная тема. Это охренеть как круто. Эти ребята рады, что мы с ними, и это прекрасно. Потому что в любой момент вы можете столкнуться с тем, как поступили EMI. Мне просто вернулось письмо с кассетой, они её даже не слушали»

Тогда кто-то врёт...

«Да, требуется время для того, чтобы написать ИИИИИИДИ ТЫ ТЫ ТЫ ТЫ "иди на йухг" А сейчас уже их выкупают, ха-ха-ха».

Но вернёмся к вопросу: когда же?

«Планы на вырост. Им нравится прогресс, то, как эта группа растёт, как растут альбомы. Песни становятся более сложными, они получаются глубже и тяжелее, а производство лучше. Мы уже сделали три песни для ЕР, задержка с которым только из-за производства винила. Все сейчас покупают сраный винил, и крайне сложно втиснуться в график. Лейбл мог, но мы не успевали, поэтому немного отложили. Но ЕР выйдет в этом году, а альбом уже появится в следующем. Так что на ЕР уже поймёте, что можно ждать от нас в дальнейшем».

VENOM Leader CRONOS On Upcoming New Music - вЂњThe EP Will Get Released This Year, And Then The Album Gets Released In 2018вЂќ



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

artmageddon
19 июл 2017, 12:20		хотим нормального звука, как 97 и 00 годах

Lord Iscariah
19 июл 2017, 16:24		Отлично!


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