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Новый ЕР VENOM выйдет в этом, а альбом — в следующем году Лидер VENOM Cronos был гостем Metal-Rules.com и ответил на ряд вопросов:



С момента выхода прошлого альбома прошло почти три года, есть какие-то планы на новый?



«О да, мы постоянно пишем».



А вы по-прежнему на Spinefarm?



«Да. Нет, нет, мы не хотим уходить. Это часть Universal. Мы просто сидим на попе ровно. Мы получаем от них поддержку, и мне потребовалось немало времени на то, чтобы найти большой лейбл, который серьёзно верит в металлическую команду. Поэтому да — мы игнорируем всё от независимых лейблов. Мы никогда не получали от них поддержку. У нас всё хорошо с Universal. Потому что они чертовски большая фирма, и они стоят за нашим именем. Что я нахожу чертовски особенным состоянием. Сейчас мы можем только позвонить и за нами вышлют, останется подняться в их здание. Подняться наверх и сесть с грёбаным менеджером — это особенная тема. Это охренеть как круто. Эти ребята рады, что мы с ними, и это прекрасно. Потому что в любой момент вы можете столкнуться с тем, как поступили EMI. Мне просто вернулось письмо с кассетой, они её даже не слушали»



Тогда кто-то врёт...



«Да, требуется время для того, чтобы написать ИИИИИИДИ ТЫ ТЫ ТЫ ТЫ "иди на йухг" А сейчас уже их выкупают, ха-ха-ха».



Но вернёмся к вопросу: когда же?



«Планы на вырост. Им нравится прогресс, то, как эта группа растёт, как растут альбомы. Песни становятся более сложными, они получаются глубже и тяжелее, а производство лучше. Мы уже сделали три песни для ЕР, задержка с которым только из-за производства винила. Все сейчас покупают сраный винил, и крайне сложно втиснуться в график. Лейбл мог, но мы не успевали, поэтому немного отложили. Но ЕР выйдет в этом году, а альбом уже появится в следующем. Так что на ЕР уже поймёте, что можно ждать от нас в дальнейшем».







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