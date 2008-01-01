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Вокалист STONE SOUR вновь прошёлся по NICKELBACK В ходе выступления STONE SOUR на фестивале Chicago Open Air после четырёх песен и перед исполнением хита группы, "Bother", толпа начала скандировать: «На уйг NICKELBACK!», чем вызвала улыбку на лице Corey, который ответил:



«Вы охренеть какие дерзкие! Давайте! Выпускайте всё свое дерьмо, покричите от души. Прекрасные, безумные сучечки. Скажу вам вот что: мы сейчас сыграем вам нехитовую телегу», — сделав акцент на слове «нехитовую».



Затем Corey, по видимости, упомянул Kroeger'a, сказав: «Ну что за придурок».















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