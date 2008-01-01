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Вокалист GODFLESH на новом альбоме CAVALERA CONSPIRACY В ходе недавнего интервью Max Cavalera сообщил, что на новом альбоме CAVALERA CONSPIRACY в качестве особого гостя принял участие Justin [Broadrick] из GODFLESH, а продюсером материала был друг команды, Arthur Rizk, продюсировавший последнюю пластинку POWER TRIP и INQUISITION.







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