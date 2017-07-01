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GUNS N' ROSES возглавляют список туров 2017 года По сообщению Pollstar, GUNS N' ROSES возглавляют список самых успешных туров этого года. Собрав 151,5 миллиона долларов, группа пока единственная в мире, продавшая на свои концерты более миллиона билетов.



Средняя цена на шоу составляет $108,98, а два концерта в Лондоне 16 и 17 июня позволили собрать самую большую индивидуальную кассу на планете с показателем в 17,3 миллиона долларов.



По Северной Америке лучшие показатели у U2 со средними 7,38 миллиона за шоу из 19 концертов, у GN'R — 5,61 миллиона за 30 шоу.



На концерты METALLICA пришло 688 909 человек, а сборы составили 88 миллионов.



В Top 20 из рокеров также входят RED HOT CHILI PEPPERS, BON JOVI, BRUCE SPRINGSTEEN & THE E STREET BAND и GREEN DAY.







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