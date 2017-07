сегодня



Новый альбом TERROR UNIVERSAL выйдет осенью TERROR UNIVERSAL, новая хоррор-металл-группа, в состав которой входят участники ILL NIÑO Dave Chavarri и Ahrue Luster (ранее в MACHINE HEAD), заключила соглашение с лейблом Minus Head Records, на котором тринадцатого октября состоится релиз альбома "Make Them Bleed":



01. Welcome To Hell

02. Passage Of Pain

03. Dig You A Hole

04. Dead On Arrival

05. Through The Mirrors

06. Your Time Has Come

07. Make Them Bleed

08. Into Darkness

09. Spines

10. Piece By Piece















+0 -2



просмотров: 166