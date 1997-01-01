Новый альбом TERROR UNIVERSAL выйдет осенью

TERROR UNIVERSAL, новая хоррор-металл-группа, в состав которой входят участники ILL NIÑO Dave Chavarri и Ahrue Luster (ранее в MACHINE HEAD), заключила соглашение с лейблом Minus Head Records, на котором тринадцатого октября состоится релиз альбома "Make Them Bleed":
01. Welcome To Hell
02. Passage Of Pain
03. Dig You A Hole
04. Dead On Arrival
05. Through The Mirrors
06. Your Time Has Come
07. Make Them Bleed
08. Into Darkness
09. Spines
10. Piece By Piece
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