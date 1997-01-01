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*Terror Universal*



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Новый альбом TERROR UNIVERSAL выйдет осенью

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TERROR UNIVERSAL, новая хоррор-металл-группа, в состав которой входят участники ILL NIÑO Dave Chavarri и Ahrue Luster (ранее в MACHINE HEAD), заключила соглашение с лейблом Minus Head Records, на котором тринадцатого октября состоится релиз альбома "Make Them Bleed":

01. Welcome To Hell
02. Passage Of Pain
03. Dig You A Hole
04. Dead On Arrival
05. Through The Mirrors
06. Your Time Has Come
07. Make Them Bleed
08. Into Darkness
09. Spines
10. Piece By Piece

TERROR UNIVERSAL Featuring ILL NIГ‘O Members: 'Make Them Bleed' Album Due In October






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