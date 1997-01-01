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*Radio Moscow*



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Новый альбом RADIO MOSCOW выйдет осенью

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RADIO MOSCOW выпустят новую работу, получившую название "New Beginnings", двадцать девятого сентября. Обложку для альбома создала Courtney Cole, а релиз будет доступен на лимитированном цветном виниле + CD с постером, обычном диске и в цифровом варианте:

“New Beginning”
“Deceiver”
“Woodrose Morning”
“Dritin’”
“No One Knows Where They’ve Been”
“Last To Know”
“New Skin”
“Pacing”
“Pick Up The Pieces”
“Dreams”

RADIO MOSCOW Reveal New Beginnings Album Details



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