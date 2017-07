сегодня



Новый альбом RADIO MOSCOW выйдет осенью RADIO MOSCOW выпустят новую работу, получившую название "New Beginnings", двадцать девятого сентября. Обложку для альбома создала Courtney Cole, а релиз будет доступен на лимитированном цветном виниле + CD с постером, обычном диске и в цифровом варианте:



“New Beginning”

“Deceiver”

“Woodrose Morning”

“Dritin’”

“No One Knows Where They’ve Been”

“Last To Know”

“New Skin”

“Pacing”

“Pick Up The Pieces”

“Dreams”









