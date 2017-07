сегодня



Новая песня AFTERBIRTH “Sifting Through The Sands Of The Unholy”, новая песня группы AFTERBIRTH, доступна для прослушивания ниже. в состав которой входят участники HELMET, ARTIFICIAL BRAIN и BUCKSHOT FACELIFT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "The Time Traveler's Dilemma", выход которого запланирован на двадцать восьмое июля.



Трек-лист:



"Eternal Return"

"Maggots In Her Smile"

"Drills And Needles"

"Discarded Astral Body"

"Multiverse Dimentia"

"The Time Traveler's Dilemma I"

"Sifting Through The Sands Of The Unholy"

"Timeless Formless"

"Transcendental Object At The End Of History"

"Devouring The Hungry Ghost"

"Time Travelers Dilemma II"









The Time Traveler's Dilemma by Afterbirth





