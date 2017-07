сегодня



Новый альбом CRIPPER выйдет осенью CRIPPER выпустят новую работу, получившую название "Follow Me: Kill!", пятнадцатого сентября на Metal Blade Records:



“Pressure”

“Into The Fire”

“World Coming Down” (limited digipak only)

“Mother”

“Shoot Or Get Shot”

“Bleeding Red”

“Comatose”

“Pretty Young Thing”

“Running High”

“Menetekel”











+0 -3



просмотров: 217