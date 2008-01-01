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*Vreid*



19 июл 2017 : 		 Новое видео VREID

3 мар 2017 : 		 Концертное видео VREID

10 окт 2016 : 		 Новое видео VREID

2 окт 2015 : 		 Новое видео VREID

24 сен 2015 : 		 Трек-лист нового альбома VREID

1 сен 2015 : 		 Новая песня VREID

18 авг 2015 : 		 Обложка нового альбома VREID

2 июл 2015 : 		 Новый альбом VREID выйдет в октябре

7 июл 2013 : 		 Видео с выступления VREID

3 мар 2013 : 		 Новый альбом VREID доступен для прослушивания

12 фев 2013 : 		 Новое видео VREID

24 янв 2013 : 		 Новая песня VREID

28 ноя 2012 : 		 Новая песня VREID

30 окт 2012 : 		 VREID остались на INDIE RECORDINGS

23 ноя 2011 : 		 EINHERJER и VREID в Москве. Концерт отменен!

13 авг 2011 : 		 VREID о Waken Open Air-2011: “Это было одно из наших лучших шоу”

7 фев 2011 : 		 Новая песня VREID

17 янв 2011 : 		 Новое видео VREID

23 дек 2010 : 		 Трейлер к новому альбому VREID

30 ноя 2010 : 		 Детали нового альбома VREID

30 июл 2010 : 		 VREID о новом альбоме и DVD

12 фев 2010 : 		 VREID выпустят сингл

11 янв 2010 : 		 VREID поменяли гитариста

22 авг 2009 : 		 VREID начали работу над новым материалом

2 дек 2008 : 		 VREID опубликовали новую песню в сети

20 ноя 2008 : 		 VREID: подробности нового альбома

26 авг 2008 : 		 VREID опубликовали название нового альбома

11 янв 2006 : 		 VREID анонсировали новый альбом

25 июл 2005 : 		 VREID обоснуются в студии в сентябре

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|||| 19 июл 2017

Новое видео VREID

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"Sólverv", новое видео группы VREID, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома 2015 года, выпущенного на Indie Recordings.

VREID Release Official Video For вЂњSГіlvervвЂќ






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Barmaley71
20 июл 2017, 03:19		Ну и где оно, это видео? Ладно, ютюб нам в помощь... Есть!
- Эк его вштырило!)) клип норм, а в конце, где анимация, так просто замечательно! музыка тоже вполне хороша, хотя вокал на любителя))


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