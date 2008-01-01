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19 июл 2017
Новое видео
VREID
"Sólverv", новое видео группы VREID, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома 2015 года, выпущенного на Indie Recordings.
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Barmaley71
20 июл 2017, 03:19
Ну и где оно, это видео? Ладно, ютюб нам в помощь... Есть!
- Эк его вштырило!)) клип норм, а в конце, где анимация, так просто замечательно! музыка тоже вполне хороша, хотя вокал на любителя))
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просмотров: 308
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Barmaley71
- Эк его вштырило!)) клип норм, а в конце, где анимация, так просто замечательно! музыка тоже вполне хороша, хотя вокал на любителя))
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).