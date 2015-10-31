19 июл 2017



Мобильная игра от JUDAS PRIEST Sony Music Entertainment и JUDAS PRIEST объявили о выпуске новой мобильной игры "Judas Priest: Road To Valhalla" для iPhone, iPad и iPod, которая уже доступна в App Store.











































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