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19 июл 2017
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Новое видео THE AGONIST
30 апр 2017
:
Гитарист THE AGONIST ответил вокалистке ARCH ENEMY
19 янв 2017
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Новое видео THE AGONIST
3 ноя 2016
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THE AGONIST почтили память Дэвида Боуи
29 сен 2016
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Новое видео THE AGONIST
24 сен 2016
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Семплы новых песен THE AGONIST
13 авг 2016
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Новое видео THE AGONIST
29 июл 2016
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Новый альбом THE AGONIST выйдет осенью
18 июл 2016
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Тизер нового альбома THE AGONIST
14 июл 2016
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Тизер нового альбома THE AGONIST
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11 июн 2015
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Вокалистка THE AGONIST исполнила песню AEROSMITH
5 мар 2015
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Профессиональное видео с выступления THE AGONIST
12 фев 2015
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Новое видео THE AGONIST
29 янв 2015
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Новое видео THE AGONIST
16 янв 2015
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Новое видео THE AGONIST
18 ноя 2014
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Вокалистка THE AGONIST ответила на вопросы
6 ноя 2014
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Новый альбом THE AGONIST выйдет в феврале
2 сен 2014
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Видео полного выступления THE AGONIST
11 июл 2014
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Новый альбом THE AGONIST выйдет в ноябре
1 апр 2014
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Вокалистка THE AGONIST исполняет песни NIGHTWISH, THERION и NEVERMORE
26 мар 2014
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Первое фото нового состава THE AGONIST
22 мар 2014
:
Новая песня THE AGONIST
20 мар 2014
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Тизер новой песни THE AGONIST
19 мар 2014
:
Новая вокалистка ARCH ENEMY хотела остаться в THE AGONIST
18 мар 2014
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Новая вокалистка THE AGONIST
12 июл 2013
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Видео с выступления THE AGONIST
15 фев 2013
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THE AGONIST об отмене тура с CRADLE OF FILTH
28 дек 2012
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Рассказ об азиатском туре THE AGONIST
8 ноя 2012
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Японский бонус THE AGONIST
24 окт 2012
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Новое видео THE AGONIST
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THE AGONIST в Перу
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Обложка и трек-лист нового альбома THE AGONIST
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Дата выхода и название нового альбома THE AGONIST
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Новое видео
THE AGONIST
"The Raven Eyes", новое видео группы THE AGONIST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Five".
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Altair21
19 июл 2017, 22:39
Да они и с Алиссой то не очень были. А теперь вообще нех там ловить.
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Altair21
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).