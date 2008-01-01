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Бывший вокалист CANDLEMASS выступил с AMON AMARTH Бывший вокалист CANDLEMASS Messiah Marcolin присоединился к AMON AMARTH в ходе выступления, состоявшегося 14 июля на Gefle Metal Festival в Gävle, Швеция. Группа исполнила композицию "Hel", а видео выступления можно увидеть ниже.















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