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Барабанщик METALLICA : «Если бы я услышал, как PHIL RUDD играет "Enter Sandman", это было бы потрясно» В новом интервью для Forbes Lars Ulrich ответил на вопрос о том, кого он гипотетически хотел бы увидеть в качестве барабанщика METALLICA, если бы пришлось искать ему замену: «Это мог бы быть Phil Rudd из AC/DC. Если бы я услышал, как PHIL RUDD играет "Enter Sandman" или что-то подобное в его стиле, с его грувом, это было бы потрясно».







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