Фотокнига AC/DC выйдет осенью 16 октября состоится релиз фотокниги AC/DC, посвященной туру "Rock Or Bust', получившей название "Rock Or Bust: The Official Photographic Tour Book". Тираж Leather and Metal Edition составит пятьсот копий, стоимость 295 фунтов + доставка, обычное издание — 95 фунтов + доставка (по пред-заказу — 85 фунтов и бесплатная доставка по всему миру).

















