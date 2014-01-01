Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист METALLICA: «Быть миллионером — это нажить кучу разных проблем... [51]
*Новое видео ARCH ENEMY [50]
*BILL WARD представляет десятку лучших альбомов в металле [43]
*Умер вокалист LINKIN PARK [34]
*Обложка нового альбома SATYRICON [33]
*
[= ||| все новости группы



*Atriarch*



21 июл 2017 : 		 Новое видео ATRIARCH

22 июн 2017 : 		 Новая песня ATRIARCH

15 май 2015 : 		 Новое видео ATRIARCH

22 окт 2014 : 		 Новый альбом ATRIARCH доступен для прослушивания

17 окт 2014 : 		 Новая песня ATRIARCH

30 сен 2014 : 		 Новая песня ATRIARCH

31 янв 2014 : 		 ATRIARCH на RELAPSE RECORDS

| - |
|||| сегодня

Новое видео ATRIARCH

*
zoom
*
* *
"Repent", новое видео группы ATRIARCH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dead As Truth", выходящего одиннадцатого августа на Relapse Records:

“Inferno”
“Dead”
“Devolver”
“Void”
“Repent”
“Hopeless”
“Void” (Demo) (Digital Bonus Track)
“Dead” (Demo) (Digital Bonus Track)
“Repent” (Demo) (Digital Bonus Track)

ATRIARCH Streaming вЂњRepentвЂќ Video





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 90

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Omnia Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом