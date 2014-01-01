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Новое видео ATRIARCH
"Repent", новое видео группы ATRIARCH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dead As Truth", выходящего одиннадцатого августа на Relapse Records:
“Inferno”
“Dead”
“Devolver”
“Void”
“Repent”
“Hopeless”
“Void” (Demo) (Digital Bonus Track)
“Dead” (Demo) (Digital Bonus Track)
“Repent” (Demo) (Digital Bonus Track)
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