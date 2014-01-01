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Новое видео ATRIARCH "Repent", новое видео группы ATRIARCH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dead As Truth", выходящего одиннадцатого августа на Relapse Records:



“Inferno”

“Dead”

“Devolver”

“Void”

“Repent”

“Hopeless”

“Void” (Demo) (Digital Bonus Track)

“Dead” (Demo) (Digital Bonus Track)

“Repent” (Demo) (Digital Bonus Track)













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