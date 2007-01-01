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*Decapitated*



21 июл 2017 : 		 Успехи в чартах DECAPITATED

7 июл 2017 : 		 Новая песня DECAPITATED

30 июн 2017 : 		 Трейлер нового альбома DECAPITATED

21 июн 2017 : 		 Новое видео DECAPITATED

3 июн 2017 : 		 Тизер нового альбома DECAPITATED

27 май 2017 : 		 Тизер нового альбома DECAPITATED

19 май 2017 : 		 Тизер нового альбома DECAPITATED

28 апр 2017 : 		 DECAPITATED выпустят новый альбом в июле

28 июн 2016 : 		 DECAPITATED планируют судиться с лейблом

26 май 2016 : 		 Концертное видео от DECAPITATED

31 мар 2016 : 		 DECAPITATED на Last.fm

22 янв 2016 : 		 Новое видео DECAPITATED

25 окт 2014 : 		 DECAPITATED опять попали в аварию

4 окт 2014 : 		 Новое видео DECAPITATED

26 сен 2014 : 		 Новый альбом DECAPITATED доступен для прослушивания

22 сен 2014 : 		 Семплы новых песен DECAPITATED

22 сен 2014 : 		 Видео с текстом от DECAPITATED

10 сен 2014 : 		 Семплы новых песен DECAPITATED

4 авг 2014 : 		 Новая песня DECAPITATED

18 июл 2014 : 		 Трек-лист нового альбома DECAPITATED

11 июл 2014 : 		 Новый альбом DECAPITATED выйдет в сентябре

17 мар 2014 : 		 DECAPITATED нашли барабанщика

4 июл 2013 : 		 Новое видео DECAPITATED

12 дек 2012 : 		 DVD о вокалисте DECAPITATED выйдет в декабре

6 дек 2012 : 		 Видео с выступления DECAPITATED

1 сен 2012 : 		 Из DECAPITATED ушел барабанщик

2 июл 2012 : 		 DVD о вокалисте DECAPITATED

12 июн 2012 : 		 DECAPITATED ищут нового басиста

26 апр 2012 : 		 Новое видео DECAPITATED

20 мар 2012 : 		 Новое видео DECAPITATED

11 дек 2011 : 		 Тур в честь вокалиста DECAPITATED

4 ноя 2011 : 		 DECAPITATED едва не погибли в авиакатастрофе

28 июн 2011 : 		 Новая песня DECAPITATED

18 июн 2011 : 		 Превью нового альбома DECAPITATED

14 май 2011 : 		 Трек-лист нового альбома DECAPITATED

12 май 2011 : 		 Обложка нового альбома DECAPITATED

10 май 2011 : 		 Название нового альбома DECAPITATED

15 фев 2011 : 		 DECAPITATED записывают новый альбом

22 янв 2011 : 		 DECAPITATED отправятся в студию в следующем месяце

20 июл 2010 : 		 Два альбома DECAPITATED вышли на виниле

20 ноя 2009 : 		 Новый состав DECAPITATED

22 окт 2009 : 		 DECAPITATED анонсировали первые концерты за три года

31 июл 2009 : 		 Новый барабанщик DECAPITATED

23 мар 2009 : 		 Гитара DEICIDE/OBITUARY будет продана с аукциона в пользу семьи вокалиста DECAPITATED

10 мар 2009 : 		 Гитарист DECAPITATED ищет новых музыкантов

9 янв 2009 : 		 Семья вокалиста DECAPITATED ищет пожертвования

17 окт 2008 : 		 Новости о здоровье вокалиста DECAPITATED

15 авг 2008 : 		 Новости от DECAPITATED

15 май 2008 : 		 DECAPITATED : подробности о DVD "Human's Dust"

15 мар 2008 : 		 DECAPITATED выпустят свой первый DVD

26 фев 2008 : 		 DECAPITATED: вокалист идёт на поправку

24 ноя 2007 : 		 DECAPITATED : новости о состоянии вокалиста

15 ноя 2007 : 		 DECAPITATED заключили контракт с NUCLEAR BLAST RECORDS

6 ноя 2007 : 		 Вокалист DECAPITATED перевезен в польскую больницу

4 ноя 2007 : 		 DECAPITATED работают над трибьютом погибшему барабанщику

3 ноя 2007 : 		 Музыканты о смерти ударника DECAPITATED

2 ноя 2007 : 		 Умер ударник DECAPITATED

1 ноя 2007 : 		 DECAPITATED : новые подробности об аварии

31 окт 2007 : 		 Бывший басист DECAPITATED: "Сейчас я в мыслях с ребятами и их семьями"

30 окт 2007 : 		 DECAPITATED попали в аварию

6 сен 2007 : 		 DECAPITATED переиздают альбом "Winds Of Creation" с бонусным DVD

30 июл 2006 : 		 Видеоклип DECAPITATED "Day 69" в сети

22 июл 2005 : 		 DECAPITATED собираются в студию

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Успехи в чартах DECAPITATED

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Новая работа DECAPITATED, "Anticult", заняла следующие строчки в чартах Billboard:

DECAPITATED - Billboard Chart Positions Revealed For Anticult Album









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