Новое видео PROPHETS OF RAGE

"Living On The 110", новое видео группы PROPHETS OF RAGE, в состав которой входят три участника RAGE AGAINST THE MACHINE — гитарист Tom Morello, басист Tim Commerford и барабанщик Brad Wilk, а также участники легендарных хип-хоп команд PUBLIC ENEMY и CYPRESS HILL — Chuck D и B-Real, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, выход которого запланирован на пятнадцатое сентября.
АртёмПлохих
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