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*Prophets of Rage*



20 июл 2017 : 		 Новое видео PROPHETS OF RAGE

13 июл 2017 : 		 Новая песня PROPHETS OF RAGE

3 июн 2017 : 		 Новое видео PROPHETS OF RAGE

17 сен 2016 : 		 Новое видео PROPHETS OF RAGE

26 авг 2016 : 		 Новая песня PROPHETS OF RAGE

22 авг 2016 : 		 Видео с выступления PROPHETS OF RAGE

18 авг 2016 : 		 Новая песня PROPHETS OF RAGE

16 авг 2016 : 		 PROPHETS OF RAGE выпустят ЕР

27 июл 2016 : 		 PROPHETS OF RAGE в 'Jimmy Kimmel Live!'

19 июл 2016 : 		 Видео с выступления PROPHETS OF RAGE

18 июл 2016 : 		 Новая песня PROPHETS OF RAGE

17 июл 2016 : 		 Видео с выступления PROPHETS OF RAGE

29 июн 2016 : 		 Концертное видео от PROPHETS OF RAGE

16 июн 2016 : 		 PROPHETS OF RAGE нашли продюсера

5 июн 2016 : 		 Видео со второго концерта PROPHETS OF RAGE

3 июн 2016 : 		 TOM MORELLO про PROPHETS OF RAGE

1 июн 2016 : 		 Видео с первого концерта PROPHETS OF RAGE

31 май 2016 : 		 Музыканты RAGE AGAINST THE MACHINE, PUBLIC ENEMY и CYPRESS HILL основали PROPHETS OF RAGE

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Новое видео PROPHETS OF RAGE

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"Living On The 110", новое видео группы PROPHETS OF RAGE, в состав которой входят три участника RAGE AGAINST THE MACHINE — гитарист Tom Morello, басист Tim Commerford и барабанщик Brad Wilk, а также участники легендарных хип-хоп команд PUBLIC ENEMY и CYPRESS HILL — Chuck D и B-Real, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, выход которого запланирован на пятнадцатое сентября.

Watch PROPHETS OF RAGE's Video For New Song 'Living On The 110'






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

АртёмПлохих
20 июл 2017, 21:14		неплохо в целом!


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