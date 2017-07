20 июл 2017



Новое видео LINKIN PARK "Talking To Myself", новое видео группы LINKIN PARK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "One More Light", выход которого состоялся девятнадцатого мая. http://www.linkinpark.com







