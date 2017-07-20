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*Linkin Park*



21 июл 2017 : 		 Умер вокалист LINKIN PARK

20 июл 2017 : 		 Новое видео LINKIN PARK

29 май 2017 : 		 LINKIN PARK вновь первые

19 май 2017 : 		 Вокалист LINKIN PARK о Крисе Корнелле

10 май 2017 : 		 Видео с текстом от LINKIN PARK

9 май 2017 : 		 SNOOP DOGG поедет в тур с LINKIN PARK

5 май 2017 : 		 Новое видео LINKIN PARK

14 апр 2017 : 		 Новая песня LINKIN PARK

3 апр 2017 : 		 Вокалист LINKIN PARK: "Мы хотим исполнять реальную поп-музыку"

17 мар 2017 : 		 Видео с текстом от LINKIN PARK

10 мар 2017 : 		 Новое видео LINKIN PARK

1 мар 2017 : 		 LINKIN PARK в "The Late Late Show With James Corden"

17 фев 2017 : 		 LINKIN PARK исполнили новую песню

17 фев 2017 : 		 Новая песня LINKIN PARK

14 фев 2017 : 		 Обложка нового альбома LINKIN PARK

20 янв 2017 : 		 Вокалист LINKIN PARK: «Ожидайте неожиданного»

23 дек 2016 : 		 Вокалист LINKIN PARK уверен, что группа попадёт в Зал славы рок-н-ролла

2 дек 2016 : 		 Вокалист LINKIN PARK: «Не нужно называть KINGS OF CHAOS супергруппой»

30 ноя 2016 : 		 Специальный проект LINKIN PARK

2 сен 2016 : 		 Вокалист LINKIN PARK очень гордится новыми песнями

9 авг 2016 : 		 LINKIN PARK: «Мы пошли непростым путём»

25 июл 2016 : 		 Вокалист LINKIN PARK вступился за товарища

21 июл 2016 : 		 Фронтмен LINKIN PARK утверждает, что его группа «не дала умереть металлу»

29 июн 2016 : 		 Вокалист LINKIN PARK рассказал о прогрессе в работе над новым альбомом

17 июн 2016 : 		 Вокалист LINKIN PARK исполняет ALICE IN CHAINS, GUNS N' ROSES, BLACK SABBATH

26 май 2016 : 		 Видео из студии от LINKIN PARK

26 апр 2016 : 		 В новый альбом LINKIN PARK будут "вложены сердце и душа" музыкантов

22 апр 2016 : 		 Животные исполняют хит LINKIN PARK

7 апр 2016 : 		 LINKIN PARK рассказали о своих новых песнях

5 мар 2016 : 		 LINKIN PARK предлагают бесплатно скачать дебютный альбом

29 янв 2016 : 		 LINKIN PARK экспериментируют на новом альбоме

18 янв 2016 : 		 MIKE SHINODA о новом альбом LINKIN PARK

8 янв 2016 : 		 LINKIN PARK в студии

11 сен 2015 : 		 MIKE SHINODA: «Мы никогда не отождествляли LINKIN PARK с ню-металлом»

27 июл 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления LINKIN PARK

26 июн 2015 : 		 Новое видео Steve Aoki feat. LINKIN PARK

23 июн 2015 : 		 Новое видео проекта вокалиста LINKIN PARK

24 май 2015 : 		 Выступления LINKIN PARK, VOLBEAT не состоялись из-за плохой погоды

11 май 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления LINKIN PARK

30 янв 2015 : 		 Вокалист LINKIN PARK идёт на поправку

20 янв 2015 : 		 Вокалист LINKIN PARK повредил ногу

4 дек 2014 : 		 MIKE SHINODA вспоминает, как участники LINKIN PARK помогли CHESTER'у BENNINGTON'у преодолеть наркозависимость

4 сен 2014 : 		 Песня LINKIN PARK в 20 стилях за 10 секунд

12 авг 2014 : 		 Вокалист LINKIN PARK не переживает, что новый альбом не попал на первое место в Billboard

1 авг 2014 : 		 Новое видео LINKIN PARK

21 июн 2014 : 		 LINKIN PARK в 'Jimmy Kimmel Live!'

12 июн 2014 : 		 Новое видео LINKIN PARK

8 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления LINKIN PARK

4 июн 2014 : 		 Видео с текстом от LINKIN PARK

2 июн 2014 : 		 Видео с текстом от LINKIN PARK

31 май 2014 : 		 Новая песня LINKIN PARK

6 май 2014 : 		 Видео с текстом от LINKIN PARK

30 апр 2014 : 		 LINKIN PARK о гостях на новом альбоме

28 апр 2014 : 		 Трек-лист нового альбома LINKIN PARK

14 апр 2014 : 		 LINKIN PARK хотят отойти от мягкости в звучании

10 апр 2014 : 		 Обложка нового альбома LINKIN PARK

14 мар 2014 : 		 Видео с текстом от LINKIN PARK

10 фев 2014 : 		 Вокалист LINKIN PARK о новом альбоме

25 сен 2012 : 		 LINKIN PARK стали первой рок-группой, набравшей миллиард просмотров на YouTube

31 авг 2012 : 		 Новое видео LINKIN PARK

5 июн 2012 : 		 Видео с текстом от LINKIN PARK

27 май 2012 : 		 Профессиональное видео полного концерта LINKIN PARK

25 май 2012 : 		 Новое видео LINKIN PARK

21 май 2012 : 		 LINKIN PARK на Billboard Music Awards 2012

15 май 2012 : 		 Первое превью нового альбома LINKIN PARK

16 апр 2012 : 		 Новый альбом LINKIN PARK выйдет в июне: новый трек доступен для прослушивания

29 мар 2012 : 		 Новый сингл LINKIN PARK выйдет в апреле

23 мар 2012 : 		 LINKIN PARK на новом альбоме решили уйти от электроники

13 сен 2011 : 		 Mike Shinoda из LINKIN PARK написал саундтрек к фильму

4 сен 2011 : 		 LINKIN PARK собрали более 350 000$ в поддержку Японии

3 июн 2011 : 		 Новое видео LINKIN PARK

24 май 2011 : 		 LINKIN PARK выступят в Москве бесплатно

20 апр 2011 : 		 Новый сингл LINKIN PARK в саундтреке "Трансформеры-3"

13 янв 2011 : 		 LINKIN PARK хотели "дать США больше времени на знакомство с новым альбомом"

3 ноя 2010 : 		 Фронтмен LINKIN PARK о своей роли в фильме "Пила 3D"

9 окт 2010 : 		 Новое видео LINKIN PARK

6 окт 2010 : 		 Вокалист LINKIN PARK: «Сейчас люди получают музыку из других источников»

22 сен 2010 : 		 Новый альбом LINKIN PARK возглавил американские чарты

13 сен 2010 : 		 Новый альбом LINKIN PARK доступен для прослушивания

9 сен 2010 : 		 Семплы со "String Tribute" LINKIN PARK

3 сен 2010 : 		 Новая песня LINKIN PARK

28 авг 2010 : 		 Новое видео LINKIN PARK

3 авг 2010 : 		 Новая песня LINKIN PARK

26 июл 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LINKIN PARK

9 июл 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома LINKIN PARK

16 мар 2010 : 		 LINKIN PARK открывают архивы

24 янв 2010 : 		 LINKIN PARK готовят новое

11 янв 2010 : 		 LINKIN PARK выпустят новую песню через iPhone

24 сен 2009 : 		 MIKE SHINODA о новом альбоме LINKIN PARK

6 авг 2009 : 		 Вокалист LINKIN PARK откроет художественную выставку

13 июн 2009 : 		 Новое видео от LINKIN PARK

25 май 2009 : 		 LINKIN PARK активно работают над новым альбомом

19 май 2009 : 		 Новая песня LINKIN PARK

12 май 2009 : 		 LINKIN PARK появятся на iPhone

28 апр 2009 : 		 LINKIN PARK работают над музыкой к фильму «Трансформеры 2»

14 май 2008 : 		 Видеоклип LINKIN PARK и рэпера BUSTA RHYMES в сети

27 фев 2008 : 		 Вынесен приговор женщине, преследовавшей вокалиста LINKIN PARK

7 фев 2008 : 		 LINKIN PARK работают над видео к песне "Given Up"

4 ноя 2007 : 		 LINKIN PARK стали лучшей группой по мнению MTV

18 окт 2007 : 		 Вокалист LINKIN PARK сломал руку во время концерта

16 окт 2007 : 		 Новое видео от LINKIN PARK

7 июн 2007 : 		 Опубликовано видео с выступления LINKIN PARK на фестивале Rock Am Ring

6 июн 2007 : 		 LINKIN PARK: Работа над этим альбомом была особенной

28 май 2007 : 		 Jane Air разогреют LINKIN PARK

2 май 2007 : 		 LINKIN PARK просят в Москве гостеприимства, адекватных охранников и опытных врачей

11 апр 2007 : 		 LINKIN PARK штурмуют чарты

19 мар 2007 : 		 Фрагмент нового сингла LINKIN PARK доступен в сети

19 фев 2007 : 		 LINKIN PARK приступили к микшированию нового альбома

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Умер вокалист LINKIN PARK

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По сообщению TMZ вокалист LINKIN PARK Честер Беннингтон покончил жизнь самоубийством. Ему был 41 год. Источник сообщил, что певец повесился в Palos Verdes Estates, тело было обнаружено утром в четверг до девяти часов.

Report: LINKIN PARK Singer CHESTER BENNINGTON Commits Suicide










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КомментарииСкрыть/показать 36 )

Mt. Erebus
20 июл 2017, 22:52		уже собрался под предыдущей новостью писать, где собсно сабж.

Reflection
20 июл 2017, 22:54		Парень записал свой лучший альбом и понял, что больше в этом мире уже нечего делать.

zamykatel
20 июл 2017, 22:54		Пиздец какой то... сначала Корнелл, потом вот этот.. R.I.P.

The Dark Moon
20 июл 2017, 22:58		Я в шоке! Не ожидал такого от него! Конечно, понимаю, что последний альбом линков вызвал неоднозначную реакцию общественности, но выпиливаться только из-за этого как-то глупо. Блин, нет слов. R.I.P.

r2d2
20 июл 2017, 22:58		По началу подумал, что фейковая новость, надежда таилась со злостью, но прямой эфир на BREAKING NEWS, дал понять, что это не так, и пиздец. Вот. Хорошую значимую жизнь прожил, жаль что так ушел рано, но это его выбор.

StygianSaviour
20 июл 2017, 22:58		Надеюсь, что саркастичные петухи вроде Reflection удостоятся худшей участи.
Неожиданная и печальная новость. Никогда не был их фанатом, но как будто частичка детства умерла вместе с ним.

Geronimo87
20 июл 2017, 23:01		Жаль парня, жаль, что так рано. Земля ему пухом.

Rus
20 июл 2017, 23:03		И тоже повесился как Корнелл. Что у них там такое происходит то.. Молодые же еще.

Darkside.ru MemberStarbreaker
20 июл 2017, 23:04		Сегодня ж ДР у Корнелла. Он просто подарок заранее купил и теперь пришлось лично вручать!

Reflection
20 июл 2017, 23:06		Starbreaker, поосторожнее с такими шутками. А то некоторые сердобольные и слишком серьезные товарищи запишут в "саркастичных петухов"

Stumme_worte
20 июл 2017, 23:07		вот это херовая неожиданность... вроде семьянин, завязал давно, творчески самодостаточен. никто не знает наших внутренних демонов, кроме нас самих(((( реально частица детства

Suicide333Poly
20 июл 2017, 23:07		>>Надеюсь, что саркастичные петухи вроде Reflection удостоятся худшей участи

желать смерти человеку, потому что он пошутил над мёртвым, глупо

The Dark Moon
20 июл 2017, 23:08		>>>Что у них там такое происходит то
А вы не в курсе, что работа музыканта полна стрессов? Концерты, туры, запись альбома, съёмки клипов.... Неудивительно, что среди музыкантов суицид - это распространённая вещь.

Helltroll2007
20 июл 2017, 23:12		Ёлки палки...что творится-то(

StygianSaviour
20 июл 2017, 23:12		>желать смерти человеку, потому что он пошутил над мёртвым, глупо
Смерти? Яж написал, худшей участи. Ну вы даете.
Reflection, я не сердобольный и уж тем более не серьезный. Я просто не понимаю зачем озвучивать эту "остроумную" мысль. Мне вот это тоже в голову пришло. Но это же просто отвратительно выглядит со стороны. Хотите выглядеть уродом - ваше дело.

Stumme_worte
20 июл 2017, 23:18		"....некоторые сердобольные и слишком серьезные" - а что, тема для поржать? острословие не всегда остроумие

rassol
20 июл 2017, 23:20		Ну, теперь будет мульён комментариев с выражениями скорби и сожаления.

Arvelos
20 июл 2017, 23:21		В годы существования паблика "радикальные рок-цитаты" можно было из-за этого нехилый срачик устроить. Щас уже не то время.

R0ck_N_R0lla
20 июл 2017, 23:22		нда, поддержу StygianSaviour, фанатом никогда не был, но вот недавно скачал дебютник ЛП и такая ностальгия напала, как дико фанатели по In the end, как мне казалась дико тяжелой такая музыка. эх...прощай, чувак

Никита_Михалков
20 июл 2017, 23:25		"А вы не в курсе, что работа музыканта полна стрессов? Концерты, туры, запись альбома, съёмки клипов.... Неудивительно, что среди музыкантов суицид - это распространённая вещь."

Все верно,но думаю ранимым личностям думаю там нечего делать,хотя большинство музыкантов таковыми и являются.Но тем не менее работа должна быть в удовольствие,а не в тягость.

Blackstar
20 июл 2017, 23:32		Очень жаль. А главное... зачем?
Я конечно не в восторге от творчества ЛП за последние лет 10. Но в школе дико фанател от Теории и Метеоры, да что греха таить, и сейчас их иногда с удовльствием слушаю.
R.I.P.

The Dark Moon
20 июл 2017, 23:33		>>>работа должна быть в удовольствие, а не в тягость
В кои то веки соглашусь с Никитой, но, к сожалению, суровая реальность не позволяет этому осуществиться. Причина банальная: жадность менеджмента.

OlegK
20 июл 2017, 23:39		Фаны недовольные похоже довели...

Super Ghost
20 июл 2017, 23:44		1. Как человека жаль и соболезную близким.
2. Рок-н-ролл ничего не потерял.

WarSong
20 июл 2017, 23:46		У них там клуб самоубийц чтоли? Я понимаю, что быть творческой личностью - это пиздец как тяжело, нервы, расстройства, жизнь на виду у всех, терзание себя самого, когда не можешь выдавить ни строчки, ни ноты в силу миллиона причин, как внешних, так и внутренних, понятных только себе самому. Жадность продюссеров, рекорд-лейблов и прочее. Но это уже просто эпидемия какая-то.

Никита_Михалков
20 июл 2017, 23:47		Какая связь рока с этой попсой?

kircore
21 июл 2017, 00:08		Наркоманы чёртовы.
По последнему альбому уже было понятно, что в группе раздрай и смятение. Чего стоили комментарии Честера о том, что он любит поклонников, сразу после того, как его освистали на каком-то фестивале очередном при исполнении "хитов" с последнего высера LP.
Полный отрыв от реальности. Я всегда не понимаю - куда близкие-то его смотрели? Не видели, что человеку плохо совсем?
Всегда именно они виноваты в том, что произошло, хотя уже ничего не изменишь и искать виноватых бессмысленно.
Ещё одна история закончилась. Соболезнования.

Artanis89
21 июл 2017, 00:10		Никита_Михалков,твоя фамилия попса

Mifious
21 июл 2017, 00:13		Слабак!!!

Garrett
21 июл 2017, 00:25		Десять лет ждали и надеялись, что однажды Linkin Park как возьмут, да и запишут что-то в духе ранних работ, но сегодня Честер Беннингтон поставил точку в этих надеждах. Как и в своей жизни, впрочем. Алкоголь, наркотики и депрессия к добру не доводят. Что же, с годами я стал ценить чуточку больше Meteora и считать Reanimation самым лучшим их диском и одним из лучших в ню-метале в целом, отодвинув Hybrid Theory на задний план, но дело не в этом, а в том, что трудно игнорировать их влияние на... да на музыку начала XXI века, что уж там. Всем, кому под тридцатку помнят, как мы просиживали задницы перед телеком и с упоением смотрели клипы, либо собирали их дискографию и видеографию в посредственном качестве на первых своих компах. Ах, было время. В общем, судя по всему, вместе с Чезом не станет и LP и очень жаль, что они уйдут на такой печальной ноте, как в плане музыки, так и утраты в стане группы. Покойся с миром, Честер Чарльз Беннингтон!

father
21 июл 2017, 00:47		Согласен с Super Ghost.
Время расставило всех по своим местам, судя по всему, первые два альбома LP были каким-то случайным успехом, т.к. в дальнейшем ничего и близко к тому не выходило. В отличие от тех же Stone Sour.
Ещё и в Stone Temple Pilots тоже не прижился, наверное это был не самый слабый удар по самолюбию.

Vegetable Man
21 июл 2017, 01:04		Не любитель ЛП, но соболезную.
P.S.: Пошла какая-то тенденция самовыпилов среди альтернативщиков.

Faustzp
21 июл 2017, 02:24		Ну и слава богу. Ему давно мир мешал. Теперь ему будет мешать ад.

Kliops144
21 июл 2017, 02:43		В который раз пришел к выводу о том, что ничего "не будет хорошо", живем мы в долбанутом на всю башню мире, все идет по плану.

PS/ Не хочу задеть кого-то, но это какая-то, простите, ебанутая "молодежь". Старики типа Оззи еще через тот треш прошли, и в ус не дуют. А тут, тьфу, какие мы нежные. И Корнелла это тоже касается, при всем уважении. Люблю в последнее время погундеть и на Блэкмора, и на Планта, но вы посмотрите - это легендарные, живые люди, черт возьми. А больные 90е аукаются и по сей день.

rt3224
21 июл 2017, 03:56		Да, нах они нужны. Кто горевать-то будет? Сейчас драчка за наследство начнется или уже идет. И, всё и больше ничё.

Flashback
21 июл 2017, 05:24		Да чего кривляться, были у группы хорошие песни. И Честер - человек не без таланта. Жаль музыканта, соболезнования семье и близким.
А тру не тру, рок или попса никакого отношения к объективной реальности, в отличии от смерти, не имеет.
R.I.P.


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