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*Cavalera Conspiracy*



21 июл 2017 : 		 Новый альбом CAVALERA CONSPIRACY выйдет осенью

19 июл 2017 : 		 Вокалист GODFLESH на новом альбоме CAVALERA CONSPIRACY

23 май 2017 : 		 CAVALERA CONSPIRACY приступили к записи

18 апр 2017 : 		 MAX и IGGOR CAVALERA показали свой туровой автобус

22 мар 2017 : 		 CAVALERA CONSPIRACY работают над новым материалом

6 мар 2017 : 		 MIKE PATTON присоединился к MAX'у и IGOR'у CAVALERA

2 мар 2017 : 		 IGOR CAVALERA исполняет SEPULTURA

21 фев 2017 : 		 MAX и IGOR CAVALERA больше любят собак, чем кошек

20 янв 2017 : 		 MAX и IGOR CAVALERA о Трампе: «Это просто прикол»

15 ноя 2016 : 		 MAX CAVALERA заново открыл "Roots" в ходе подготовки к туру

3 ноя 2016 : 		 MAX CAVALERA о словах вокалиста KORN

26 окт 2016 : 		 MAX и IGOR CAVALERA обещают кое-какие эксперименты

16 окт 2016 : 		 Видео с выступления MAX And IGOR CAVALERA

10 окт 2016 : 		 IGOR CAVALERA о влиянии KORN на SEPULTURA

6 окт 2016 : 		 Видео с выступления MAX And IGOR CAVALERA

26 сен 2016 : 		 MAX CAVALERA: «Играть "Roots" сейчас круче, чем когда вышел альбом»

21 сен 2016 : 		 MAX CAVALERA об уходе из SEPULTURA: «Нам с братом надо было выгнать этих двух придурков и оставить имя себе»

17 сен 2016 : 		 MAX и IGOR CAVALERA открыли тур

5 сен 2016 : 		 MAX CAVALERA готов сыграть целиком и другие альбомы SEPULTURA

26 июн 2016 : 		 MAX и IGOR CAVALERA целиком исполнили "Roots"

3 июн 2016 : 		 MAX CAVALERA об исполнении "Roots"

5 май 2016 : 		 MAX CAVALERA в 'Tour Pranks'

25 апр 2016 : 		 MAX CAVALERA заявил, что смерть Даймбэга Даррелла открыла ему глаза и помогла наладить отношения с братом

18 апр 2016 : 		 MAX CAVALERA: «Мы больше не смотрим на цифры продаж CD»

14 мар 2016 : 		 MAX и IGOR CAVALERA используют оригинальные задники для тура "Roots"

11 мар 2016 : 		 MAX CAVALERA о Лемми

2 мар 2016 : 		 В автобусе с MAX'ом CAVALERA

13 фев 2016 : 		 MAX CAVALERA клеймит "Lulu"

6 фев 2016 : 		 Братья CAVALERA планируют целиком исполнить альбом SEPULTURA

12 ноя 2015 : 		 MAX CAVALERA заплатит 50 000 бывшей невестке за то, что назвал ее сукой

6 окт 2015 : 		 MAX CAVALERA: «Я не учу людей тому, что им делать»

19 авг 2015 : 		 MAX CAVALERA хотел бы, чтобы о нём сняли документальный фильм

28 июл 2015 : 		 IGOR CAVALERA: «SEPULTURA пахали как кони, чтобы стать успешными»

13 июл 2015 : 		 IGOR CAVALERA: «Бразилия заслужила провал на ЧМ-2014»

22 июн 2015 : 		 CAVALERA CONSPIRACY могут записать ЕР в этом году

17 июн 2015 : 		 IGOR CAVALERA: «Туры CAVALERA CONSPIRACY — для нас с Max'ом повод оттянуться»

22 май 2015 : 		 Вокалист CAVALERA CONSPIRACY хотел порвать футболку сборной после чемпионата мира по футболу

15 май 2015 : 		 Барабанщик CAVALERA CONSPIRACY исполняет SEPULTURA

7 май 2015 : 		 Музыканты THE DILLINGER ESCAPE PLAN, STRIFE присоединились на сцене к CAVALERA CONSPIRACY

20 мар 2015 : 		 Видео с текстом от CAVALERA CONSPIRACY

5 дек 2014 : 		 MAX CAVALERA считает материал CAVALERA CONSPIRACY равным по качеству старым песням SEPULTURA

23 окт 2014 : 		 Новое видео CAVALERA CONSPIRACY

17 окт 2014 : 		 Состав SEPULTURA 'Morbid Visions' воссоединился на концерте CAVALERA CONSPIRACY

16 окт 2014 : 		 Новая песня CAVALERA CONSPIRACY

2 окт 2014 : 		 Семплы новых песен CAVALERA CONSPIRACY

8 сен 2014 : 		 Видео с выступления CAVALERA CONSPIRACY

8 сен 2014 : 		 CAVALERA CONSPIRACY представили новый трек

26 авг 2014 : 		 Трек-лист нового альбома CAVALERA CONSPIRACY

23 авг 2014 : 		 Обложка нового альбома CAVALERA CONSPIRACY

18 авг 2014 : 		 Новая песня CAVALERA CONSPIRACY

7 июл 2014 : 		 Новый альбом CAVALERA CONSPIRACY выйдет в октябре

28 мар 2014 : 		 CAVALERA CONSPIRACY о новом альбоме

26 фев 2014 : 		 CAVALERA CONSPIRACY заняты сведением третьего альбома

4 янв 2014 : 		 CAVALERA CONSPIRACY приступили к записи

1 янв 2014 : 		 CAVALERA CONSPIRACY нашли басиста

13 дек 2013 : 		 CAVALERA CONSPIRACY на NAPALM RECORDS

25 янв 2013 : 		 Гитарист SOULFLY/CAVALERA CONSPIRACY выпустил новый сингл

17 ноя 2012 : 		 Видео с выступления CAVALERA CONSPIRACY

9 окт 2012 : 		 Басист SOULFLY поедет в тур с CAVALERA CONSPIRACY

27 июн 2011 : 		 Видео всего выступления CAVALERA CONSPIRACY

21 июн 2011 : 		 Видео с выступления CAVALERA CONSPIRACY

16 июн 2011 : 		 Видео с выступления CAVALERA CONSPIRACY

5 май 2011 : 		 Видео с выступления CAVALERA CONSPIRACY

1 май 2011 : 		 CAVALERA CONSPIRACY выступили с барабанщиком SACRED REICH

26 мар 2011 : 		 Новый альбом CAVALERA CONSPIRACY доступен для прослушивания

23 мар 2011 : 		 IGOR CAVALERA не заинтересован в воссоединении классического состава SEPULTURA

18 мар 2011 : 		 Новая песня CAVALERA CONSPIRACY

12 мар 2011 : 		 Сниппет кавер-версии от CAVALERA CONSPIRACY

8 мар 2011 : 		 Новое видео CAVALERA CONSPIRACY

18 фев 2011 : 		 Новая песня CAVALERA CONSPIRACY

14 фев 2011 : 		 Видео со специального шоу CAVALERA CONSPIRACY

8 фев 2011 : 		 Новая песня CAVALERA CONSPIRACY

3 фев 2011 : 		 Семпл новой песни CAVALERA CONSPIRACY

31 янв 2011 : 		 Детали DVD/CD релиза CAVALERA CONSPIRACY

7 янв 2011 : 		 Обложка нового альбома CAVALERA CONSPIRACY

16 ноя 2010 : 		 Название и трек-лист нового альбома CAVALERA CONSPIRACY

13 окт 2010 : 		 CAVALERA CONSPIRACY представили новую песню

26 июл 2010 : 		 Видео с выступления CAVALERA CONSPIRACY

2 май 2010 : 		 CAVALERA CONSPIRACY завершили запись альбома

17 фев 2010 : 		 CAVALERA CONSPIRACY отправятся в студию в апреле

8 янв 2010 : 		 Обложка сольного альбома гитариста SOULFLY/CAVALERA CONSPIRACY

14 дек 2009 : 		 Гитарист SOULFLY/CAVALERA CONSPIRACY выпустит сольный альбом

25 фев 2009 : 		 Бывший барабанщик SEPULTURA снова женился

15 июл 2008 : 		 IGOR CAVALERA: «Я не нуждаюсь в реюнионе SEPULTURA»

13 май 2008 : 		 Max Cavalera: "CAVALERA CONSPIRACY - это особая веха для металлического сообщества"

5 фев 2008 : 		 Доступна обложка CAVALERA CONSPIRACY

30 янв 2008 : 		 CAVALERA CONSPIRACY: два новых трека доступны для скачивания

11 янв 2008 : 		 CAVALERA CONSPIRACY: новый семпл в сети

19 сен 2007 : 		 CAVALERA CONSPIRACY: подробности альбома

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Новый альбом CAVALERA CONSPIRACY выйдет осенью

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CAVALERA CONSPIRACY выпустят новую работу, получившую название "Psychosis", предположительно в октябре на Napalm Records. Продюсером материала был Arthur Rizk.

CAVALERA CONSPIRACY To Release 'Psychosis' Album In The Fall






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