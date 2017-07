все новости группы







The Fell







21 июл 2017 : BILLY SHEEHAN в THE FELL



сегодня



BILLY SHEEHAN в THE FELL "Footprints", новое видео группы THE FELL, в состав которой входят Toby Rand (RAND, JUKE KARTEL, "Rock Star: Supernova"), Mike Krompass, Randy Cookeи Billy Sheehan (MR. BIG, THE WINERY DOGS), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, дата выхода которого пока не определена.















+0 -2



просмотров: 103