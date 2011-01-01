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У менеджера ADRENALINE MOB ожоги третьей степени По сообщению подруги тур менеджера ADRENALINE MOB, Alyssa Fusaro, у Jane Train ожоги второй и третьей степени на более чем 62% поверхности тела и сейчас она находится на искусственной вентиляции, так как наглоталась дымом. Alyssa открыла на GoFundMe открыла сбор средств, но приостановила её деятельность, так как члены семьи Janet создали собственный аккаунт на GoFundMe.















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