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Лидер MEGADETH вновь снизил цену По сообщению Redfin лидер MEGADETH Dave Mustaine еще на 375 000 долларов снизил цену на поместье в Fallbrook, California. Впервые на рынке оно было выставлено в октябре 2015 за 5.375 миллиона долларов, а сейчас стоимость составляет 2,8 миллиона.















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