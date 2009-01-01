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Гитарист KORN о смерти Честера Беннингтона: «Наплевать на своих детей, фэнов и жизнь — это трусливый выход из положения» Гитарист KORN Brian "Head" Welch сказал, что он «взбешён» новостью о смерти Честера Беннингтона, заявив, что поступать так со своей жизнью — «трусливый выход из положения».



Вокалист LINKIN PARK Честер Беннингтон покончил жизнь самоубийством утром в четверг, ему был 41 год.



В настоящее время коронер ведёт расследование обстоятельств происшествия, и более подробная информация появится в ближайшее время.



Гитарист KORN написал на своей Facebook-странице: «Честно говоря, Честер — мой старый друг, мы с ним много раз зависали, и у меня есть друзья, которые хорошо его знают, но всё это меня просто взбесило! Как эти парни могут оставить подобное сообщение своим детям и фэнам?! Я сыт по горло всей этой суицидальной хернёй! Я боролся с депрессией и психическим заболеванием, и я стараюсь относиться с сочувствием, но это сложно, когда ты зол! Сколько можно! Наплевать на своих детей, фэнов и жизнь — это трусливый выход из положения!»



Позже Welch написал: «Я не хотел, чтобы мои слова о Честере прозвучали бесчувственно. Просто у меня сегодня целый спектр эмоций. Люблю тебя, Честер. Я зол, что ты сделал это, но я знаю, что когда-то мог оказаться на твоём месте, упоровшись ночью».



Mike Shinoda, коллега Честера по LINKIN PARK, подтвердил сообщение о смерти Беннингтона в твитте: «Шокирован и убит горем, но это правда. Официальное заявление появится в ближайшее время».



У Беннингтона осталось шестеро детей от двух браков.



Как сообщает TMZ, Честер собирался присоединиться к своим коллегам по группе на фотосессии в Голливуде. Источник поведал о том, что Беннингтон вернулся в Лос-Анджелес в среду из Аризоны, где он проводил время вместе с женой. Один из участников группы приехал к певцу домой в Palos Verdes Estates сразу же после того, как появилась полиция. Он сказал, что собирался отвезти Честера на фотосессию и был «абсолютно потрясён».







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