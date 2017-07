сегодня



Новый альбом SILIUS выйдет осенью SILIUS выпустят дебютную работу, получившую название "Hell Awakening", восьмого сентября на Mssacre Records. Сведение и мастеринг проводили R.D. Liapakis и C. Schmid в The Prophecy Studios, Hegge, Germany, а обложку создал Anestis Goudas:



"Seven Demons"

"Immortalize"

"War Planet"

"Invictus"

"Anger Management"

"Kingdom Of Betrayal"

"Sick And Tired"

"Message In A Molotov"

"Tool Of Destruction"

"Joy And Pain"

"Evol Monument"



