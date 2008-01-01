Новое видео THE HAUNTED

“Spark”, новое видео группы THE HAUNTED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Strength In Numbers", выход которого запланирован на двадцать пятое августа на Century Media. Запись проходила в Parlour Studios, Kettering, Northamptonshire, England вместе с продюсером Russ'ом Russell'ом (NAPALM DEATH, DIMMU BORGIR, THE EXPLOITED). Обложку для альбома создал Andreas Pettersson, а трек-лист выглядит следующим образом:
01. Fill The Darkness With Black
02. Brute Force
03. Spark
04. Preachers Of Death
05. Strength In Numbers
06. Tighten The Noose
07. This Is The End
08. The Fall
09. Means To An End
10. Monuments
Лимитированная версия будет содержать два бонус-трека, "Illusions" и "Sinister", расширенное оформление и три стикера.
Exceptional
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