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*The Haunted*



21 июл 2017 : 		 Новое видео THE HAUNTED

23 июн 2017 : 		 Новое видео THE HAUNTED

10 май 2017 : 		 Новый альбом THE HAUNTED выйдет летом

17 фев 2017 : 		 THE HAUNTED начнут запись весной

22 дек 2016 : 		 THE HAUNTED продолжат сотрудничество с CENTURY MEDIA RECORDS

18 авг 2016 : 		 Гитарист THE HAUNTED почтил память гитариста PANTERA

13 июл 2016 : 		 THE HAUNTED планируют запись

30 май 2016 : 		 Видео с выступления THE HAUNTED

15 мар 2016 : 		 THE HAUNTED работают над новым материалом

9 мар 2016 : 		 Гитарист THE HAUNTED о Дональде Трампе

10 фев 2016 : 		 THE HAUNTED продолжают работу над новым альбомом

31 янв 2016 : 		 Дебют THE HAUNTED выйдет на виниле

14 авг 2015 : 		 Новое видео THE HAUNTED

9 май 2015 : 		 Новый альбом THE HAUNTED выйдет в этом году

25 янв 2015 : 		 Видео с прохождением от THE HAUNTED

19 сен 2014 : 		 Новое видео THE HAUNTED

3 сен 2014 : 		 Новый альбом THE HAUNTED доступен для прослушивания

25 авг 2014 : 		 Новое видео THE HAUNTED

9 авг 2014 : 		 Новая песня THE HAUNTED

10 июл 2014 : 		 Новая песня THE HAUNTED

2 июл 2014 : 		 Детали нового альбома THE HAUNTED

20 май 2014 : 		 Видео с выступления THE HAUNTED

5 фев 2014 : 		 Новое видео THE HAUNTED

4 фев 2014 : 		 Новый состав THE HAUNTED дебютировал на сцене

21 янв 2014 : 		 Новая песня THE HAUNTED

9 янв 2014 : 		 THE HAUNTED выпустят сингл

28 авг 2013 : 		 Бывший гитарист THE HAUNTED выпустит альбом в ноябре

20 авг 2013 : 		 Гитарное видео THE HAUNTED

9 авг 2013 : 		 Гитарное видео THE HAUNTED

27 июн 2013 : 		 THE HAUNTED представили новый состав

26 июн 2013 : 		 THE HAUNTED готовы объявить новый состав

20 мар 2013 : 		 Бывший гитарист THE HAUNTED продолжает работу над альбомом

15 янв 2013 : 		 Название альбома бывшего гитариста THE HAUNTED

28 окт 2012 : 		 Бывший гитарист THE HAUNTED работает над сольным проектом

17 окт 2012 : 		 THE HAUNTED покинул гитарист

17 окт 2012 : 		 Из THE HAUNTED ушёл барабанщик

16 авг 2012 : 		 PETER DOLVING о своем видении истории THE HAUNTED

14 авг 2012 : 		 PETER DOLVING об уходе из THE HAUNTED

24 мар 2012 : 		 Бывший вокалист THE HAUNTED возобновил работу над O Project

1 мар 2012 : 		 THE HAUNTED начали поиск вокалиста

29 фев 2012 : 		 Из THE HAUNTED уходит вокалист

3 фев 2012 : 		 Ранее неопубликованное видео THE HAUNTED

8 дек 2011 : 		 Видео полного концерта THE HAUNTED

19 окт 2011 : 		 Новое видео THE HAUNTED

19 май 2011 : 		 THE HAUNTED получили грант

9 май 2011 : 		 Вокалист THE HAUNTED выпустил первый роман

7 мар 2011 : 		 Переиздание ЕР вокалиста THE HAUNTED выйдет в марте

5 мар 2011 : 		 Трейлер нового альбома THE HAUNTED

25 фев 2011 : 		 Новая песня THE HAUNTED

22 фев 2011 : 		 Новая песня THE HAUNTED

28 янв 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE HAUNTED

23 янв 2011 : 		 THE HAUNTED исполнили новый трек

30 дек 2010 : 		 Название нового альбома THE HAUNTED

23 окт 2010 : 		 THE HAUNTED завершили запись ударных

18 окт 2010 : 		 THE HAUNTED начинают работу в студии

25 май 2010 : 		 Превью с нового DVD THE HAUNTED

23 апр 2010 : 		 Концертная песня от THE HAUNTED

16 мар 2010 : 		 Детали нового концертного релиза THE HAUNTED

5 дек 2009 : 		 THE HAUNTED подписались на Century Media

18 сен 2009 : 		 У ударника THE HAUNTED обнаружен свиной грипп

12 авг 2009 : 		 Новый проект участников THE HAUNTED, BURST, Ex-KYUSS

24 фев 2009 : 		 Новое видео THE HAUNTED

13 янв 2009 : 		 Двойная компиляция от THE HAUNTED

17 дек 2008 : 		 THE HAUNTED сняли видео

5 ноя 2008 : 		 Фронтмен The HAUNTED о выборах президента США

17 сен 2008 : 		 Детали лимитированного издания нового альбома THE HAUNTED

12 сен 2008 : 		 THE HAUNTED: новый альбом целиком в сети

12 авг 2008 : 		 Обложка нового альбома THE HAUNTED

25 апр 2008 : 		 Подробности о новом альбоме THE HAUNTED

13 апр 2008 : 		 THE HAUNTED: новости из студии

7 апр 2008 : 		 THE HAUNTED: видео из студии

28 мар 2008 : 		 THE HAUNTED приступают к записи нового альбома

24 ноя 2007 : 		 Фронтмен THE HAUNTED запускает сайд-проект

14 ноя 2007 : 		 THE HAUNTED начинают работу над новым альбомом

8 ноя 2007 : 		 Переиздание альбома THE HAUNTED

4 окт 2007 : 		 THE HAUNTED: видео из России

23 сен 2007 : 		 Два раритетных видео от THE HAUNTED

12 июн 2007 : 		 THE HAUNTED приедут в Россию в сентябре

6 июн 2007 : 		 THE HAUNTED вернулись домой

8 апр 2007 : 		 Видео THE HAUNTED 'The Drowning' в сети

3 сен 2006 : 		 THE HAUNTED: Новый альбом готов

6 фев 2006 : 		 THE HAUNTED приступят к записи в мае

13 дек 2002 : 		 Треклист нового альбома THE HAUNTED

5 дек 2002 : 		 THE HAUNTED: новые MP3

10 ноя 2002 : 		 Гитарист ARCH ENEMY сыграет на новом альбоме THE HAUNTED

16 сен 2002 : 		 THE HAUNTED в студии

22 июн 2002 : 		 The Haunted - новый/старый гитарист.

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Новое видео THE HAUNTED

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“Spark”, новое видео группы THE HAUNTED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Strength In Numbers", выход которого запланирован на двадцать пятое августа на Century Media. Запись проходила в Parlour Studios, Kettering, Northamptonshire, England вместе с продюсером Russ'ом Russell'ом (NAPALM DEATH, DIMMU BORGIR, THE EXPLOITED). Обложку для альбома создал Andreas Pettersson, а трек-лист выглядит следующим образом:

01. Fill The Darkness With Black
02. Brute Force
03. Spark
04. Preachers Of Death
05. Strength In Numbers
06. Tighten The Noose
07. This Is The End
08. The Fall
09. Means To An End
10. Monuments

Лимитированная версия будет содержать два бонус-трека, "Illusions" и "Sinister", расширенное оформление и три стикера.

THE HAUNTED Launch вЂњSparkвЂќ Video

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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Exceptional
21 июл 2017, 17:32		Добротно!


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