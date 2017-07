сегодня



Видео с текстом от JAG PANZER JAG PANZER опубликовали официальное видео с текстом на песню "Far Beyond All Fear", которая взята из альбома "The Deviant Chord", релиз которого намечен на 29 сентября на Steamhammer/SPV.











