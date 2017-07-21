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Вокалист LINKIN PARK покончил с собой почти также как Крис Корнелл По сообщению TMZ вокалист LINKIN PARK Честер Беннингтон покончил с собой почти также, как и его друг Крис Корнелл.



Источники в правоохранительных органах сообщили, что вокалист LINKIN PARK был найден повещенным на двери, отделяющим спальню и туалет, а вокалист SOUNDGARDEN на двери, отделяющим спальню и ванную. Кроме того, как и у Криса, у Честера был экспандер на шее.



Источник также утверждает, что была найдена частично заполненная алкоголем бутылка в комнате, где умер Честер, но никаких следов наркотиков не обнаружена.



Как и Крис, Честер не оставил никакой предсмертной записки.



В мае Честер написал большое сообщение в честь Криса, в котором также были строчки: "не представляю мира без тебя в нем". Честер был крестным отцом для одного из детей Корнелла. Тело Честера было найдена в день, когда Крису исполнилось бы 53 года.



«Семья Корнелл шокирована известиями о Честере Беннингтоне, трагически ушедшем так быстро после нашей потери. Они от всего сердца готовы принять семью Честера и разделить боль утраты» — сказал представить семьи Корнелл.



«Даже не представляла, что мое сердце можно разбить еще больше» — написала вдова Корнелла, Vicky.



По сообщению источника, Честер был дома один в момент самоубийства. Его семье в городе не было. Однако у группы была запланирована фотосессия, чем и объясняется приезд одного из участников коллектива сразу за полицией, который просто заехал за Честером.







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