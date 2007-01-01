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STONE SOUR почтили память вокалиста LINKIN PARK Вокалист STONE SOUR Corey Taylor на концерте 20 июля почтил память Честера Беннингтона, посвятив ему песню "Through Glass":



«Сегодня мы все потеряли...» — обратился он к фанатам срывающимся голосом. «Я потерял сегодня друга... и это была одна из его любимых песен. И я хотел бы посвятить её ему. Честер, нам охереть как будет не хватать тебя».



















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