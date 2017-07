сегодня



LOU GRAMM, AL GREENWOOD и IAN MCDONALD впервые с 1980 вышли на одну сцену Четыре из пяти оригинальных участника FOREIGNER впервые с 1980 года вышли на одну сцену и исполнили три композиции: "Long, Long Way From Home", "I Want To Know What Love Is" и "Hot Blooded".



















