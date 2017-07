сегодня



Видео с текстом от ACCEPT ACCEPT опубликовали официальное видео с текстом на песню "Koolaid", взятую из альбома "The Rise Of Chaos", выход которого намечен на четвертое августа на Nuclear Blast Records.



Wolf Hoffmann: «"Koolaid" — известный ароматизированный напиток. Лидер одной из религиозных сект использовал его, смешав с цианидом и заставил выпить всех, состоявших в этой секте: мужчин, женщин и детей. Чтобы всем вместе отправиться на небеса. С тех пор выражение "drinking the Kool-Aid" относится к человеку или группе людей, которые принимают некую точку зрения, аргумент или философию без критического изучения. Тот факт, что люди верят во все, если оно подано правильно, занимало меня всю жизнь. Для меня же критическое и настороженное отношение является основой для принятия любого решения. В этом и есть основной смысл!»































