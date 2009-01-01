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*Accept*



21 июл 2017 : 		 Видео с текстом от ACCEPT

20 июл 2017 : 		 Трейлер нового альбома ACCEPT

18 июл 2017 : 		 Лидер ACCEPT: «Мы стараемся становиться лучше, при этом не сильно меняясь»

7 июл 2017 : 		 Трейлер нового альбома ACCEPT

29 июн 2017 : 		 Новое видео ACCEPT

26 июн 2017 : 		 Гитарист ACCEPT: «При создании песен я ставлю цель написать то, что мог бы написать 30 лет назад, но этого не сделал»

3 июн 2017 : 		 Новая песня ACCEPT

12 май 2017 : 		 Обложка нового альбома ACCEPT

16 апр 2017 : 		 Новый альбом ACCEPT выйдет в августе

7 мар 2017 : 		 Переиздания ACCEPT выйдут весной

7 мар 2017 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Я никогда не уходил из ACCEPT — меня уволили»

29 янв 2017 : 		 Фрагмент нового DVD ACCEPT

21 янв 2017 : 		 Видео с выступления ACCEPT

18 янв 2017 : 		 Лидер ACCEPT: «Сейчас самое время выпустить DVD»

16 янв 2017 : 		 WOLF HOFFMANN о новом материале ACCEPT

5 янв 2017 : 		 Фрагмент нового DVD ACCEPT

16 дек 2016 : 		 Трейлер нового DVD ACCEPT

12 дек 2016 : 		 Гитарист ACCEPT надеется, что новый альбом выйдет летом

9 дек 2016 : 		 Фрагмент нового DVD ACCEPT

2 дек 2016 : 		 Трейлер нового DVD ACCEPT

26 ноя 2016 : 		 Трейлер нового DVD ACCEPT

23 окт 2016 : 		 Вокалист ACCEPT исполняет классику AC/DC, THE ALLMAN BROTHERS BAND

22 окт 2016 : 		 Концертный релиз ACCEPT выйдет зимой

24 май 2016 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER не хочет дать прощальное шоу с ACCEPT

24 апр 2016 : 		 Гитарист ACCEPT: "Мы сочиняем музыку для фэнов, а не только для нас самих"

16 апр 2016 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER не подозревал, что однажды его выгонят из ACCEPT

16 мар 2016 : 		 DAVID REECE охотно бы вернулся в ACCEPT

10 мар 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления ACCEPT

3 мар 2016 : 		 Гитарист ACCEPT о выборах президента США

26 янв 2016 : 		 Лидер ACCEPT: «Надеюсь, новый альбом выйдет в следующем году»

24 ноя 2015 : 		 ACCEPT начнут работу над новым материалом в 2016 году

7 окт 2015 : 		 Гитарист ACCEPT: «Мы сейчас сильны как никогда!»

25 авг 2015 : 		 ACCEPT готовятся к сочинению

1 авг 2015 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER попрощается с ACCEPT в 2016

27 июл 2015 : 		 Музыканты ACCEPT устроили краудсёрфинг в музее

18 июн 2015 : 		 WOLF HOFFMANN: «Комментарии UDO DIRKSCHNEIDER'a смешны»

10 июн 2015 : 		 Видео с выступления ACCEPT

27 май 2015 : 		 Видео с выступления ACCEPT

22 май 2015 : 		 ACCEPT планируют запись концертного альбома

26 апр 2015 : 		 Видео с выступления ACCEPT

20 апр 2015 : 		 Новый состав ACCEPT дебютировал в Мексике

13 апр 2015 : 		 ACCEPT нашли новых музыкантов

19 мар 2015 : 		 UDO: «Как я купил билет на концерт ACCEPT»

28 янв 2015 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER уверен, что ACCEPT уволили двух музыкантов

25 янв 2015 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER посетил концерт ACCEPT и остался недоволен

11 янв 2015 : 		 WOLF HOFFMANN: "ACCEPT были первой металлической группой в Германии"

31 дек 2014 : 		 HERMAN FRANK: "В ACCEPT мне не дали проявить себя"

28 дек 2014 : 		 Из ACCEPT ушли гитарист и барабанщик

28 дек 2014 : 		 Из ACCEPT ушел гитарист

19 дек 2014 : 		 WOLF HOFFMANN о "Blind Rage": "Это еще одна типично олдскульная запись ACCEPT"

16 окт 2014 : 		 Видео с выступления ACCEPT

24 сен 2014 : 		 Видео с выступления ACCEPT

18 сен 2014 : 		 Видео с выступления ACCEPT

11 сен 2014 : 		 Концертное видео ACCEPT

13 авг 2014 : 		 Видео с текстом от ACCEPT

11 авг 2014 : 		 Фрагмент нового DVD ACCEPT

7 авг 2014 : 		 Трейлер нового альбома ACCEPT

4 авг 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления ACCEPT

29 июл 2014 : 		 Трейлер нового альбома ACCEPT

24 июл 2014 : 		 Трейлер нового альбома ACCEPT

27 июн 2014 : 		 Новое видео ACCEPT

15 май 2014 : 		 Выход нового альбома ACCEPT отложен

17 апр 2014 : 		 ACCEPT объявили даты европейского тура

8 апр 2014 : 		 Очки от ACCEPT

2 апр 2014 : 		 Обложка нового альбома ACCEPT

20 фев 2014 : 		 Бывшая группа вокалиста ACCEPT соберется для концерта

16 авг 2013 : 		 ACCEPT приступили к сочинению материала для нового альбома

13 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления ACCEPT

25 июн 2013 : 		 PHILIP ANSELMO присоединился на сцене к ACCEPT

16 июн 2013 : 		 Видео с выступления ACCEPT

13 июн 2013 : 		 ACCEPT работают над документальным фильмом

24 май 2013 : 		 Видео с выступления бывшей группы вокалиста ACCEPT

20 май 2013 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER о разрыве со STEFAN'ом KAUFMANN'ом и ACCEPT

17 апр 2013 : 		 Видео с выступления ACCEPT

10 апр 2013 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: "Два последних альбома ACCEPT звучат так, как будто их записали вместе"

7 апр 2013 : 		 ACCEPT снимут концерт в Чили

10 ноя 2012 : 		 Видео с выступления ACCEPT

18 окт 2012 : 		 Видео с выступления ACCEPT

28 сен 2012 : 		 Видео с выступления ACCEPT

14 сен 2012 : 		 Видео с выступления ACCEPT

26 апр 2012 : 		 Видео с выступления ACCEPT

15 апр 2012 : 		 Видео с выступления ACCEPT

12 апр 2012 : 		 Видео с выступления ACCEPT

8 апр 2012 : 		 ACCEPT открыли европейский тур

19 мар 2012 : 		 Новая обложка ACCEPT

27 фев 2012 : 		 Новая песня ACCEPT

16 фев 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ACCEPT

18 янв 2012 : 		 Дата выхода нового альбома ACCEPT

13 ноя 2011 : 		 Название нового альбома ACCEPT

28 сен 2011 : 		 ACCEPT начали работу над альбомом

11 сен 2011 : 		 ACCEPT получили награду "Metal Anthem"

12 июл 2011 : 		 Выступление ACCEPT на фестивале BANG YOUR HEAD!!! будет снято для DVD

13 июн 2011 : 		 Качественное видео с выступления ACCEPT

1 июн 2011 : 		 Новое видео ACCEPT

14 апр 2011 : 		 Новое видео ACCEPT

7 фев 2011 : 		 Видео с концерта ACCEPT

28 янв 2011 : 		 Видео с концерта ACCEPT

26 янв 2011 : 		 Видео с концерта ACCEPT

18 янв 2011 : 		 ACCEPT в России в марте

12 окт 2010 : 		 Видео с выступления ACCEPT

7 окт 2010 : 		 ACCEPT запишут концерт в Кливленде

1 сен 2010 : 		 ACCEPT попал в пятерку лучших дисков Германии

5 авг 2010 : 		 Профессиональные съемки с выступления ACCEPT

30 июл 2010 : 		 ACCEPT заключил контракт с UNIVERSAL на издание альбома в Японии

26 июн 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ACCEPT

31 май 2010 : 		 Дата выхода нового альбома ACCEPT

21 май 2010 : 		 ACCEPT посвятили исполнение своего классического трека DIO

11 май 2010 : 		 Новое видео ACCEPT

10 май 2010 : 		 ACCEPT дали первый концерт в новом составе

28 апр 2010 : 		 ACCEPT выпустит сингл

24 апр 2010 : 		 Полная версия нового трека ACCEPT

7 апр 2010 : 		 ACCEPT подписали контракт с NUCLEAR BLAST RECORDS

6 апр 2010 : 		 ACCEPT сняли видео на песню "Teutonic Terror"

27 мар 2010 : 		 Семпл новой песни ACCEPT

2 мар 2010 : 		 ACCEPT выступят в России

13 янв 2010 : 		 Названия новых песен ACCEPT

17 ноя 2009 : 		 Новый вокалист ACCEPT: «Я не пытаюсь заменить собой Udo»

1 ноя 2009 : 		 Басист ACCEPT из студии

29 сен 2009 : 		 ACCEPT начали запись нового альбома

29 июл 2009 : 		 Andy Sneap будет продюсером нового альбома ACCEPT

16 май 2009 : 		 Объявлен новый вокалист ACCEPT

16 май 2009 : 		 Бывшие участники ACCEPT репетировали вместе

10 дек 2008 : 		 Бывший гитарист ACCEPT выпустит сольный альбом

7 июн 2007 : 		 Доступны демо варианты песен ACCEPT с альбома 'Restless And Wild'

16 авг 2005 : 		 ACCEPT: концертные клипы выложены в Сети

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Видео с текстом от ACCEPT

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ACCEPT опубликовали официальное видео с текстом на песню "Koolaid", взятую из альбома "The Rise Of Chaos", выход которого намечен на четвертое августа на Nuclear Blast Records.

Wolf Hoffmann: «"Koolaid" — известный ароматизированный напиток. Лидер одной из религиозных сект использовал его, смешав с цианидом и заставил выпить всех, состоявших в этой секте: мужчин, женщин и детей. Чтобы всем вместе отправиться на небеса. С тех пор выражение "drinking the Kool-Aid" относится к человеку или группе людей, которые принимают некую точку зрения, аргумент или философию без критического изучения. Тот факт, что люди верят во все, если оно подано правильно, занимало меня всю жизнь. Для меня же критическое и настороженное отношение является основой для принятия любого решения. В этом и есть основной смысл!»

ACCEPT: Lyric Video For New Song














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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Helltroll2007
21 июл 2017, 22:58		Отличный номер!

ywi
21 июл 2017, 23:05		Guyana... Cult Of The Damned...


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