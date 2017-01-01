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Фрагмент нового DVD DIRKSCHNEIDER

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"Restless And Wild", новое концертное видео группы DIRKSCHNEIDER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из DVD "Live - Back To The Roots - Accepted!", выходящего 4 августа на AFM Records. Будут выпущены следующие виды изданий: DVD/2CD, BluRay/2CD и трехдисковое виниловое в двух цветах (черный и красный). Концерт был записан в декабре прошлого года в чешском Брно.



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

ywi
21 июл 2017, 23:09		Отлично!


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