сегодня



Фрагмент нового DVD DIRKSCHNEIDER "Restless And Wild", новое концертное видео группы DIRKSCHNEIDER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из DVD "Live - Back To The Roots - Accepted!", выходящего 4 августа на AFM Records. Будут выпущены следующие виды изданий: DVD/2CD, BluRay/2CD и трехдисковое виниловое в двух цветах (черный и красный). Концерт был записан в декабре прошлого года в чешском Брно. http://www.udo-online.com













