Сборник DEEP PURPLE выйдет осенью Восьмого сентября в Северной Америке и позднее в остальных странах состоится релиз компиляции DEEP PURPLE, "A Fire In The Sky", которая будет доступна в варианте 1CD (20 треков) и 3CD (40 треков). Тройной винил (27 треков) будет выпущен позднее.



Трек-лист "A Fire In The Sky" (1 СD):



01. Hell To Pay (Radio Edit)

02. Rapture Of The Deep

03. Sun Goes Down

04. Any Fule Kno That

05. Sometimes I Feel Like Screaming (Edit)

06. Bad Attitude (Radio Edit)

07. Knocking At Your Back Door (Single Edit)

08. Perfect Strangers (Single Edit)

09. You Keep On Moving (Single Edit)

10. Soldier Of Fortune

11. Burn (U.S. Single Edit)

12. Woman From Tokyo (Single Edit)

13. Highway Star (U.S. Single Edit)

14. Smoke On The Water (U.S. Single Edit)

15. Fireball

16. Strange Kind Of Woman

17. Child In Time (Part 1)

18. Speed King (U.S. Album Edit)

19. Black Night

20. Hush



"A Fire In The Sky" (3 CD):



Disc One:



01. Hell To Pay

02. Vincent Price

03. Wrong Man

04. Rapture Of The Deep

05. Sun Goes Down

06. Any Fule Kno That

07. Sometimes I Feel Like Screaming

08. Vavoom: Ted The Mechanic

09. The Battle Rages On

10. King Of Dreams

11. Call Of The Wild

12. Bad Attitude

13. Knocking At Your Back Door

16. Perfect Strangers



Disc Two:



01. You Keep On Moving

02. Dealer (2010 Kevin Shirley Remix)

03. Stormbringer

04. Soldier Of Fortune

05. Mistreated

06. Might Just Take Your Life

07. Burn

08. Rat Bat Blue

09. Woman From Tokyo

10. Space Truckin'

11. Smoke On The Water

12. When A Blind Man Cries



Disc Three:



01. Highway Star

02. Demon's Eye

03. Fireball

04. Strange Kind Of Woman

05. Child In Time

06. Speed King (U.S. Album Edit)

07. Black Night

08. Hallelujah

09. Emmaretta (2012 Stereo Mix)

10. The Bird Has Flown (Early Version – 2012 Stereo Mix)

11. Wring That Neck (a.k.a. Hard Road)

12. Kentucky Woman

13. Mandrake Root

14. Hush



"A Fire In The Sky" (3 LP):



Side One:



01. Hell To Pay (Radio Edit)

02. Vincent Price

03. Rapture Of The Deep

04. Sun Goes Down

05. Any Fule Kno That



Side Two:



01. Sometimes I Feel Like Screaming

02. The Battle Rages On

03. Bad Attitude (Radio Edit)

04. Perfect Strangers



Side Three:



01. You Keep On Moving (Single Edit)

02. Soldier Of Fortune

03. Stormbringer

04. Burn (U.S. Single Edit)

05. Might Just Take Your Life

06. Woman From Tokyo (Single Edit)



Side Four:



01. Highway Star

02. Smoke On The Water

03. Demon's Eye

04. Fireball



Side Five:



01. Strange Kind Of Woman

02. Speed King (U.S. Album Edit)

03. Child In Time

04. Black Night



Side Six:



01. Kentucky Woman

02. Wring That Neck (a.k.a. Hard Road)

03. Mandrake Root

04. Hush















