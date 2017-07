сегодня



Новое видео LYNCH MOB "Main Offender", новое видео группы LYNCH MOB, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Brotherhood", выходящего восьмого сентября на Rat Pak Records, продюсром которого был Chris "The Wizard" Collier (FLOTSAM AND JETSAM, PRONG, KXM).



















