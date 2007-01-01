сегодня



LINKIN PARK отменили тур LINKIN PARK отменили запланированный по США тур, который должен был стартовать двадцать седьмого июля в Mansfield, Massachusetts.



«Мы опустошены известиями о кончине Честера Беннингтона» — говорится в заявлении промоутеров. «Все средства за билеты будут возвращены в местах покупки. Сейчас мы всеми помыслами со всеми, кого коснулась эта трагедия».



Последним для Честера выступлением с LINKIN PARK стало шоу шестого июля в Бирмингеме (оно доступно ниже).











+0 -0



просмотров: 412

