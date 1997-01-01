Вокалист STAIND почтил память вокалиста LINKIN PARK
Вокалист STAIND AARON LEWIS почтил память вокалиста LINKIN PARK на сольном выступлении двадцатого июля в Hampton Beach Casino Ballroom, Hampton Beach, New Hampshire:
«Итак... я сегодня потерял очень хорошего друга. Я не очень понимаю, почему он, хм, решил покончить с жизнью, но это все равно очень печальный день. Так что следующая песня... следующая тема в память о Чесетере».
kircore
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