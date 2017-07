23 июл 2017



Вокалист STAIND почтил память вокалиста LINKIN PARK Вокалист STAIND AARON LEWIS почтил память вокалиста LINKIN PARK на сольном выступлении двадцатого июля в Hampton Beach Casino Ballroom, Hampton Beach, New Hampshire:



«Итак... я сегодня потерял очень хорошего друга. Я не очень понимаю, почему он, хм, решил покончить с жизнью, но это все равно очень печальный день. Так что следующая песня... следующая тема в память о Чесетере».



После чего сыграл "Something To Remind You".















