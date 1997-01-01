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*Staind*



23 июл 2017 : 		 Вокалист STAIND почтил память вокалиста LINKIN PARK

5 июл 2017 : 		 Вокалист STAIND на диске с произведениями Джонни Кэша

15 июн 2017 : 		 Новая песня лидера STAIND

31 янв 2017 : 		 Вокалист STAIND: «Без проблем сыграл бы на инаугурации»

8 ноя 2016 : 		 Вокалист STAIND о выборах

7 ноя 2016 : 		 Вокалист STAIND в "The Late Show With Stephen Colbert"

23 авг 2016 : 		 MIKE MUSHOK: «Планов насчёт STAIND нет»

18 июн 2016 : 		 Новый альбом вокалиста STAIND выйдет осенью

15 май 2016 : 		 Вокалист STAIND почтил память Принса

9 мар 2016 : 		 Вокалист STAIND будет голосовать за Дональда Трампа

25 окт 2015 : 		 Вокалист STAIND исполнил новую песню

21 июл 2015 : 		 Вокалист STAIND: «Группа пока неактивна»

11 июн 2015 : 		 Вокалист STAIND готовится к записи

29 дек 2014 : 		 У STAIND нет ничего нового

9 июл 2014 : 		 Вокалист STAIND выбрал лучшие песни

8 авг 2012 : 		 Превью нового DVD STAIND

3 июл 2012 : 		 Выход сольного альбома вокалиста STAIND отложен

26 июн 2012 : 		 Концертный релиз STAIND выйдет в июле

27 апр 2012 : 		 Видео от вокалиста STAIND

3 мар 2012 : 		 Песня с сольного альбома вокалиста STAIND

1 мар 2012 : 		 Новое видео STAIND

30 янв 2012 : 		 Вокалист STAIND номинирован на две награды 'Academy Of Country Music'

15 сен 2011 : 		 STAIND в программе 'Jimmy Kimmel Live!'

1 сен 2011 : 		 Новое видео STAIND

28 авг 2011 : 		 Новая песня STAIND

11 авг 2011 : 		 Детали нового альбома STAIND

27 июл 2011 : 		 Обложка нового альбома STAIND

14 июл 2011 : 		 The lyric video STAIND

4 июл 2011 : 		 Детали нового альбома STAIND

30 июн 2011 : 		 Новая песня STAIND

24 май 2011 : 		 STAIND представиили новый трек

24 май 2011 : 		 Название нового альбома STAIND

22 май 2011 : 		 STAIND расстались с ударником

9 мар 2011 : 		 Вокалист STAIND о новом альбоме

9 июл 2010 : 		 По словам вокалиста STAIND, группа начнёт работу над новым альбомом этой осенью

27 фев 2010 : 		 Вокалист STAIND переосмыслил подход к сольному альбому

18 сен 2002 : 		 STAIND заканчивают запись нового CD

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|||| 23 июл 2017

Вокалист STAIND почтил память вокалиста LINKIN PARK

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Вокалист STAIND AARON LEWIS почтил память вокалиста LINKIN PARK на сольном выступлении двадцатого июля в Hampton Beach Casino Ballroom, Hampton Beach, New Hampshire:

«Итак... я сегодня потерял очень хорошего друга. Я не очень понимаю, почему он, хм, решил покончить с жизнью, но это все равно очень печальный день. Так что следующая песня... следующая тема в память о Чесетере».

После чего сыграл "Something To Remind You".

STAIND's AARON LEWIS Pays Emotional Tribute To His 'Really Good Friend' CHESTER BENNINGTON






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

kircore
24 июл 2017, 01:27		Душевно спел.


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