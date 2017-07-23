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Басист METALLICA : «Мы с нашими фанатами как на американских горках» Басист METALLICA Robert Trujillo в интервью Los Angeles Daily News поделился мнением об успехе последнего альбома:



«Самое прекрасное для меня во всём этом деле — что, хоть я и новичок в команде после четырнадцати лет, каждый альбом принимается лично и даёт иной опыт. Мы постоянно находимся на американских горках с нашими фанатами, но в последнее время они крайне лояльны.



Могу сказать вам ещё вот что: METALLICA всегда пользуется возможностями, старается попробовать что-то новое даже просто стилистически в музыке, мы просто следуем потоку, отдаёмся во власть чувств и играем то, что позволяет нам чувствовать себя хорошо. Мы стараемся по максимуму поймать позитив, и иногда это удаётся, а временами, быть может, не очень. Но, похоже, сейчас всё работает как надо, и мы очень этому рады. Всегда приятно слышать, что твою работу хорошо принимают».







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